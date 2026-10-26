免費食宿、專車接送！縱管處祭10萬元獎金 邀影像好手拍山海美景

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推出「台灣之東23.5°N 國際旅遊限時攝影創作大賽」，以橫跨花蓮、台東的北回歸線為創作主題，邀請全球影像創作者用鏡頭記錄東部山海風光與人文特色，總獎金10萬元，即日起開放報名至12月31日。

縱管處表示，歡迎全球青年創作者、自媒體Vlogger及影視專業人士報名參加，競賽採兩階段評選，參賽者須年滿20歲，不限國籍，每隊最多4人。第一階段將由國內專業評審審閱報名資料，選出6組團隊晉級；第二階段訂於明年3月7日至12日進行，入選團隊須在5天現地創作期間完成拍攝與剪輯，作品將由國際及台灣專家組成的評審團，依創意敘事、觀光行銷效益及影像呈現等面向綜合評選。

為協助入選團隊專注創作，縱管處將在競賽期間提供全額食宿，並安排專人、專車接送至拍攝地點，同時提供拍攝輔導，讓創作者能深入走訪花東各地，捕捉東部海岸風光、特殊地質景觀、自然生態、紅烏龍茶鄉、溫泉特色及原住民族文化，透過不同視角呈現花東的自然與人文魅力。

縱管處指出，本次競賽總獎金10萬元，分別為金獎5萬元、銀獎3萬元及評審團特別獎2萬元，得獎團隊也將獲頒官方獎盃；優秀作品未來將運用於花東國際觀光宣傳，並有機會參與海外觀光影展及多元行銷平台，提升台灣東部觀光品牌的國際能見度。

縱管處長許宗民表示，活動不只是影像創作競賽，也是向國際旅客發出深度旅遊邀請，希望藉由全球創作者的鏡頭與多元敘事，呈現各自眼中的花東，讓世界看見台灣東部獨有的山海景致與文化底蘊。

花東縱谷國家風景區管理處邀請全球影像創作者，用鏡頭記錄東部山海風光與人文特色，總獎金10萬元，即日起開放報名至12月31日。圖為列車駛過玉里客城鐵橋鐵道風光。圖／縱管處提供

花東縱谷國家風景區管理處邀請全球影像創作者，用鏡頭記錄東部山海風光與人文特色，總獎金10萬元，即日起開放報名至12月31日。圖為東海岸石雨傘的獨特地質奇觀。圖／東管處提供

花東縱谷國家風景區管理處邀請全球影像創作者，用鏡頭記錄東部山海風光與人文特色，總獎金10萬元，即日起開放報名至12月31日。圖為玉富自行車道跨越秀姑巒溪空拍景觀。圖／縱管處提供