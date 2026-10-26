宗泰食品董事長余國基車禍身亡 傅崐萁感念其回饋社會精神

宗泰食品董事長余國基駕車墜橋身亡，消息傳出花蓮地方震驚，因出事地點無監視器，肇因待警方釐清，家屬也不知他為何會經過事發地；國民黨立委傅崐萁感念他熱愛鄉土、回饋社會的精神。

余國基昨天獨自駕駛自小客車沿著193縣道北上，行經新城鄉光隆橋路段時不明原因衝出護欄墜落橋下，經警消搶救送醫仍傷重不治。國民黨立法院黨團總召傅崐萁獲悉噩耗後，第一時間趕往現場助念、陪伴送行，也向家屬表達深切慰問。

傅崐萁透過新聞稿表示，「人生無常，令人萬般不捨。」余國基為人謙和、重情重義，長年秉持父親余宗柏熱愛鄉土、回饋社會的精神，不僅在企業經營上勤奮踏實，更以實際行動關懷弱勢、扶助公益，將企業發展與社會責任緊密結合，是地方難能可貴的良心企業家。

傅崐萁指出，自己與余宗柏、余國基父子相識多年，深知他們對地方的真摯情感。余國基擔任金虎會會長、曾任花蓮縣農會理事長及花蓮縣警察局之友會榮譽理事長。每當地方有需要，總願意盡己所能付出，這樣一位心存善念、腳踏實地的企業家突然離開，實在令人難以接受。余國基的驟逝，不只是家屬失去至親，也是花蓮地方的一大損失。

宗泰食品集團是花東地區知名伴手禮企業，深耕地方超過半世紀，致力結合在地文化、農產與飲食特色，旗下經營阿美麻糬（阿美小米文化館）、七星柴魚博物館、地耕味－玩味蕃樂園，以及台東阿美釋迦麻糬館等據點，展售花東農特產品，推廣地方飲食文化。