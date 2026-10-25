薔琵侵襲基隆逾5.2萬戶停電 台電跨區支援工班力拚今晚全復電

薔琵颱風及其外圍環流來襲，累計造成基隆地區5萬多戶停電。台電基隆區營業處表示，因為總公司調集受災較輕微的南部區處工作班支援，力拚今晚全數復電。

台電基隆區營業處指出，基隆及新北部分地區因颱風劇烈風雨，造成樹竹碰觸線路、高低壓線路斷落、供電設備受損害，累積曾停電戶數高達5萬2669戶。主要集中在基隆七堵區及新北市貢寮沿海、瑞芳山區。

為加速復電，台電總公司24日啟動跨區支援機制，調集受災較輕微的南部區處為主，及鄰近區處共19個工作班，連同基隆區處原有工班，總計動員300多名工程人員，以各類施工機具、各型工程車輛投入搶修。

台電基隆區營業處表示，在其他區處支援團隊工程人員協助下，至今天下午6時已順利復電5萬2471戶，復電率逾99.6%，剩餘198戶力拼今晚收班休息前復電。

基隆區營業處長陳据湖表示，如果公告已復電地區，仍有個別用戶再度無電，或無人居住房屋、無建築物用電未即時通報沒電可用，請利用台灣電力App或台電1911客服專線通報，台電將隨報隨修、以最快的速度供電。雖然颱風已遠離，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

薔琵颱風及其外圍環流來襲，累計造成基隆地區5萬多戶停電。台電基隆區營業處表示，力拚今晚全數復電。圖／台電基隆區營業處提供