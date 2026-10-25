花蓮閒置米廠變身食農基地打造8大展館 親子農遊走訪果菜市場

「2026花蓮食農博覽會」24日起至30日在花蓮市農會國福米廠登場，今天舉行開幕活動。花蓮縣府以在地食農與親子體驗為主軸，利用閒置桶倉打造8大主題展館，結合農產文化、手作體驗及國際交流，成為食農教育基地。

縣長徐榛蔚表示，花蓮具備豐富的農業資源、多元族群特色及深厚的農村文化，食農教育不只是認識食材來源，更是串聯土地、生產、文化與日常生活的重要途徑。縣府推動有機營養午餐已有十多年，未來也將持續結合農漁會、學校及民間團體，推廣永續農業，讓民眾從飲食中認識土地、珍惜資源。

農業處長陳淑雯指出，博覽會自2022年舉辦，今年邁入第5年，展區集結縣內11個農漁會、5大休閒農業區及相關推廣單位，透過8大主題展館，呈現特色農漁產品、產地故事、農村生活、原住民族飲食文化及食農旅遊。原本閒置的米廠桶倉經中央與縣府經費挹注改造，盼逐步發展為食農教育及環境教育基地。

今年活動安排國際交流，邀請日本山形縣「庄內食樂」主理人相馬佳苗分享當地如何運用地方食材、傳統料理與飲食文化，串連農業發展、文化保存及地方創生。

除了展館參觀，主辦單位規畫國中小學生食農遊程，預計吸引500多名師生參與，另推出親子半日體驗，帶領民眾走訪花蓮市果菜批發市場及推廣永續食漁的「洄遊吧」，深入了解農漁產業運作。

展期至30日，其中24日至26日安排表演及在地食農市集，民眾現場消費達指定金額即可參加抽獎，獎品包括Switch 2、樂高積木、電子鍋、調理機及農遊、農會禮券，縣府邀請民眾走進國福園區，體驗花蓮農村文化與永續飲食魅力。

「2026花蓮食農博覽會」24日起至30日在花蓮市農會國福米廠登場，今天舉行開幕活動。圖／花蓮縣政府提供