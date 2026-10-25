謝國樑勘災連假結束前盡可能清理道路、修復設施 降低影響市民生活

薔琵颱風在基隆帶來災情，基隆市長謝國樑今天率領市府團隊持續勘災，持續推進災後復原工作，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。

中央氣象署22日上午11時30分，發布颱風薔琵陸上颱風警報，並隨著颱風朝台灣逼近及在附近海面盤旋，基隆地區風雨加強並釀災。氣象署在24日下午2時30分解除基隆陸上颱風警報。

謝國樑今天上午先後前往指揮深入各區，前往信義區深美國小、北寧路、暖西國小、基金一路208巷及獅球路31巷，了解校園受災狀況、供電恢復進度及倒塌路樹清除進度，督導相關單位加速搶修與清理工作。

謝國樑表示，颱風期間強風豪雨造成基隆多處停電及路樹倒塌，市府團隊持續與台電公司協調，積極排除各項復原障礙。

工務處長簡翊哲颱風期間堅守崗位，協助協調搶修作業，謝國樑表示嘉勉，並感謝第一線所有人員共同努力。市府將持續掌握尚未恢復供電地區的狀況，積極協調台電加速搶修，讓受影響市民儘速恢復正常生活。

謝國樑指出，颱風造成多處路樹攔腰折斷、倒塌阻礙道路，市府已優先排除影響交通的障礙物，將倒塌路樹移至道路兩側，確保基本通行需求。道路周邊大量樹枝及殘枝待清運，他也要求環保局、區公所及相關單位加強協調、加快清理速度，優先處理影響交通安全及市民通勤的路段，避免災後殘留障礙物造成二次危害。

謝國樑說，颱風雖然已經遠離，但市府沒有放慢工作腳步。災後復原不只是排除眼前的災情，更重要的是讓市民能夠安心生活、正常上班上學。他要求各單位持續追蹤復原進度，加速完成道路清理、供電搶修及環境整理，期盼在連假結束前，讓城市交通與生活機能盡可能恢復正常，守護市民安全。

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供