快訊

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空...學者：冬季單趟可省1小時 關鍵考量曝光

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝 醫建議盡快切除

聽新聞
0:00 / 0:00

謝國樑勘災連假結束前盡可能清理道路、修復設施 降低影響市民生活

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

薔琵颱風基隆帶來災情，基隆市長謝國樑今天率領市府團隊持續勘災，持續推進災後復原工作，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。

中央氣象署22日上午11時30分，發布颱風薔琵陸上颱風警報，並隨著颱風朝台灣逼近及在附近海面盤旋，基隆地區風雨加強並釀災。氣象署在24日下午2時30分解除基隆陸上颱風警報。

謝國樑今天上午先後前往指揮深入各區，前往信義區深美國小、北寧路、暖西國小、基金一路208巷及獅球路31巷，了解校園受災狀況、供電恢復進度及倒塌路樹清除進度，督導相關單位加速搶修與清理工作。

謝國樑表示，颱風期間強風豪雨造成基隆多處停電及路樹倒塌，市府團隊持續與台電公司協調，積極排除各項復原障礙。

工務處長簡翊哲颱風期間堅守崗位，協助協調搶修作業，謝國樑表示嘉勉，並感謝第一線所有人員共同努力。市府將持續掌握尚未恢復供電地區的狀況，積極協調台電加速搶修，讓受影響市民儘速恢復正常生活。

謝國樑指出，颱風造成多處路樹攔腰折斷、倒塌阻礙道路，市府已優先排除影響交通的障礙物，將倒塌路樹移至道路兩側，確保基本通行需求。道路周邊大量樹枝及殘枝待清運，他也要求環保局、區公所及相關單位加強協調、加快清理速度，優先處理影響交通安全及市民通勤的路段，避免災後殘留障礙物造成二次危害。

謝國樑說，颱風雖然已經遠離，但市府沒有放慢工作腳步。災後復原不只是排除眼前的災情，更重要的是讓市民能夠安心生活、正常上班上學。他要求各單位持續追蹤復原進度，加速完成道路清理、供電搶修及環境整理，期盼在連假結束前，讓城市交通與生活機能盡可能恢復正常，守護市民安全。

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天率領市府團隊，勘查薔琵颱風帶來的災情，希望在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。圖／基市府提供

謝國樑 連假 基隆 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

謝國樑主持薔琵災後復原會議 600件災情通報拚周一前修復安民心

北市動員逾2500人災後復原 今晚垃圾正常收運

張善政連兩晚坐鎮防颱應變中心 掌握177件災情指示加速搶修

颱風薔琵肆虐 國軍協助新北宜蘭等地災後復原

相關新聞

薔琵颱風攪局後終於開唱 孝琳壓軸登台 歌迷冒雨排隊

「2026花蓮韓流原聲演唱會」受薔琵颱風影響延期，今（25）日起一連2天在花蓮市東大門廣場登場，首日由人氣男團BTOB及「韓國碧昂絲」孝琳壓軸演出。適逢光復節連假，警方畫分3個責任區、加強治安巡查，並實施周邊道路管制，管制區內車輛只出不進，確保活動安全。

薔琵颱風造成宜蘭農損 吳宗憲「雙管齊下」全力為農民爭取救助

薔琵颱風造成宜蘭部分農業、路樹倒塌及校園環境受影響，縣長候選人吳宗憲關切災後復原，接連前往果園及三星蔥田了解災情。面對農友整年心血泡湯，他強調，災後救助不能慢，將立即透過立院質詢及召開協調會，要求中央加速災損認定與發放補償，協助災農早日度過難關。

影／薔琵狂風吹響魚簍宜蘭原民處變「管風琴」 民眾驚：聽一整夜

宜蘭縣原住民行政處大樓採「魚簍」圓管造型設計，綠建築外觀相當特別，未料此次薔琵颱風刮起12級強風，風切吹響整排圓管柱，發出「管風琴」般巨大聲響，傳遍數公里，有人整夜難眠。原民處驚訝該大樓啟用後首度碰上強風，竟有如此大地之音，將與設計師研議改善。

謝國樑主持薔琵災後復原會議 600件災情通報拚周一前修復安民心

為加速薔琵颱風災後復原，基隆市長謝國樑昨晚在災害應變中心主持「薔琵颱風災後復原會議」，與市府團隊共同盤點災情處置及復原進度，協調各單位加快搶修與清理腳步，指示在周一上班前完成受損設施修復及環境整理，讓市民儘速恢復正常生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。