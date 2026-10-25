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薔琵颱風狂襲宜蘭農損全國第二高 吳宗憲爭取加速救助助復耕

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
薔琵颱風狂襲宜蘭造成農業損失金額佔全國第二高，立委吳宗憲替農民爭取加速救助，喊話中央加碼協助復耕，讓農民早日恢復正常生活。圖／吳宗憲競辦提供
薔琵颱風狂襲宜蘭造成農業損失金額佔全國第二高，立委吳宗憲替農民爭取加速救助，喊話中央加碼協助復耕，讓農民早日恢復正常生活。圖／吳宗憲競辦提供

薔琵颱風造成宜蘭農業損失，截至農業部昨晚統計宜縣農損已達839萬元，全國第二高，立委吳宗憲實地了解災損，關切農民在收成受創外，還須承擔重新種植、設施修復及資金周轉壓力，將立即要求中央相關單位加速公告救助，研議額外現金救助及專案復耕協助。

吳宗憲表示，頭城茂谷柑、桶柑因強風吹襲，出現落果、擦傷與枝條受損，部分損失恐在風雨過後才陸續顯現；三星青蔥則有倒伏、浸水及後續腐爛風險，受損情持續增加，農民原本期待用來養家、支付耕作成本的收入付諸流水，如今民最掛心是如何早日恢復耕作，讓下一季收成有著落、生活回到正軌。

吳宗憲肯定宜蘭縣政府、鄉鎮市公所人員辛苦查報，但強調農業救助與恢復生產不能只靠地方財政及農民自行承擔，地方積極掌握災情，中央就應把救助、復耕技術與必要資源準備好，讓農友有能力儘早恢復生產。

吳宗憲預計27日邀集中央相關部會開會，提出3要求：

第一，儘速公告救助，並檢視額外現金救助資格：請農業部依農損查報結果，加速審認三星青蔥、頭城茂谷柑、桶柑及其他受損作物，說明適用地區、品項及救助公告時程；同時請農業部釐清，頭城茂谷柑、桶柑等連續受災果樹，是否符合農業天然災害救助辦法的額外現金救助適用條件；若不符合，是否仍有其他專案救助或復耕支持措施可供協助。

第二，災損認定應兼顧作物特性，從寬從簡辦理：若果樹後續落果、裂果及青蔥腐爛等損害，未必在勘查當天完全呈現，盼農業部妥善認定延遲顯現的損失，並評估符合法令條件者適用免現勘或其他簡化程序，降低農友反覆奔波、補件，讓農民能儘早投入復耕。

第三，中央應提出具體復耕支持方案：除法定現金救助外，請農業部盤點種苗、肥料等復耕資材及農業設施修復需求，並評估比照過往重大災害，提供復耕資材專案補助、農業貸款展延及利息減免等協助，減輕農友恢復生產的負擔。吳宗憲強調，中央應針對宜蘭農業災害救助不只彌補眼前損失，更要幫助農民順利復耕，27日會議將要求主管機關具體說明救助公告時程、申請程序、延遲性災損認定方式，以及中央可提供的復耕資源。

薔琵颱風 吳宗憲 宜蘭

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