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薔琵颱風攪局後終於開唱 孝琳壓軸登台 歌迷冒雨排隊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
「2026花蓮韓流原聲演唱會」受薔琵颱風影響延期，今起一連2天在花蓮市東大門廣場登場，首日由「韓國碧昂絲」孝琳壓軸演出，今天上午已有歌迷冒雨撐傘排隊。記者王思慧／攝影
「2026花蓮韓流原聲演唱會」受薔琵颱風影響延期，今起一連2天在花蓮市東大門廣場登場，首日由「韓國碧昂絲」孝琳壓軸演出，今天上午已有歌迷冒雨撐傘排隊。記者王思慧／攝影

「2026花蓮韓流原聲演唱會」受薔琵颱風影響延期，今（25）日起一連2天在花蓮市東大門廣場登場，首日由人氣男團BTOB及「韓國碧昂絲」孝琳壓軸演出。適逢光復節連假，警方畫分3個責任區、加強治安巡查，並實施周邊道路管制，管制區內車輛只出不進，確保活動安全。

縣府原住民行政處表示，這次活動邀請韓國藝人與在地原民歌手同台，雖然韓國樂團Xdinary Heroes受颱風影響班機，無法來台演出，今晚仍有Matzka、TNX、BTOB接力登台，最後由孝琳（HYOLYN）壓軸。

明天則由梁文音、SHAUN、李彩演（LEE CHAEYEON）及SUPER JUNIOR主唱厲旭（RYEOWOOK）接續演出，現場另設「韓流原聲市集」，推廣原住民特色美食及文創手作。

演唱會每晚7時至9時30分舉行，今天上午已有歌迷冒雨撐傘排隊，主辦單位提醒，現場禁止夜排、彩排側錄及以物品提前占位，違規物品將予以清除，也不得攜帶危險物品或從事政治活動，今天晚間6時，明天下午5時開放入場，請依工作人員引導進場。

花蓮警分局表示，警方依會場特性畫分3個責任區，由各分區指揮官統籌警力，並設置機動派出所，提供報案、諮詢及為民服務，同時加強巡邏、定點守望與防竊勤務，並與主辦單位協力維安，規畫緊急疏散及傷患送醫動線。

交通方面，每天下午4時至晚間11時，警方將在中山路、重慶路等周邊重要路口實施管制，管制區內車輛只出不進。警方呼籲欲前往民眾提早規畫行程、預留交通時間，盡量搭乘大眾運輸工具，並妥善保管隨身財物；如發現可疑人事物，請立即通知現場員警或撥打110，以維護連假活動安全與交通順暢。

「2026花蓮韓流原聲演唱會」受<a href='/search/tagging/2/薔琵颱風' rel='薔琵颱風' data-rel='/2/263631' class='tag'><strong>薔琵颱風</strong></a>影響延期，今起一連2天在花蓮市東大門廣場登場，首日由「韓國碧昂絲」孝琳壓軸演出。記者王思慧／攝影
「2026花蓮韓流原聲演唱會」受薔琵颱風影響延期，今起一連2天在花蓮市東大門廣場登場，首日由「韓國碧昂絲」孝琳壓軸演出。記者王思慧／攝影

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