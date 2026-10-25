薔琵颱風造成宜蘭農損 吳宗憲「雙管齊下」全力為農民爭取救助

薔琵颱風造成宜蘭部分農業、路樹倒塌及校園環境受影響，縣長候選人吳宗憲關切災後復原，接連前往果園及三星蔥田了解災情。面對農友整年心血泡湯，他強調，災後救助不能慢，將立即透過立院質詢及召開協調會，要求中央加速災損認定與發放補償，協助災農早日度過難關。

吳宗憲指出，此次颱風對宜蘭農業造成不小衝擊，其中頭城鎮武營里一帶的黃金茂谷柑、桶柑災情嚴重，走訪果園時果農反映，初步目測超過三成果實遭強風吹落，即使仍掛在樹上果實也因強風吹襲摩擦，導致果皮受損、賣相不佳，市價大幅降低，讓果農損失慘重。

宜蘭高經濟作物三星蔥同樣受創，不少青蔥遭強風吹得東倒西歪，根部長時間浸泡積水，目前農友初估受損率已超過兩成。農民愁眉苦臉訴說，部分遭強風吹折的青蔥，即使颱風過後天氣放晴，受損部位可能因日曬逐漸腐爛，難以販售，心血付諸流水令人不捨。

針對農損救助，吳宗憲說，雖然中央訂有農業天然災害救助相關規定，實際仍須依主管機關公告及認定結果辦理，縣政府正持續統計各地農損情形；面對農民迫切需求，中央應展現積極態度，儘速協助地方完成災損查報及後續救助作業，讓受災農友在最短時間獲得協助。

除了農業災損，吳宗憲也關心道路交通及校園環境設施。他提醒鄉親，颱風過後仍應留意道路狀況，尤其行經山區道路或有倒木、落枝路段時，務必減速慢行；各校災情主要以樹木倒塌為主，期盼復原作業能在光復節連假結束前儘速完成，讓學生在安全環境中安心學習。

吳宗憲特別感謝第一線工作人員、清潔隊、道路清障人員、學校教職員及所有投入災後復原工作的夥伴，不眠不休投入搶修清理，讓宜蘭快速恢復正常生活。

三星蔥遭強風吹得東倒西歪，根部長時間浸泡積水，初估受損率已超過兩成，吳宗憲允諾全力協助農民儘速爭取到救助補償。圖／吳宗憲競總提供

三星蔥遭強風吹得東倒西歪，根部長時間浸泡積水，初估受損率已超過兩成，吳宗憲允諾全力協助農民儘速爭取到救助補償。圖／吳宗憲競總提供

頭城鎮武營里一帶的黃金茂谷柑、桶柑落果嚴重，有些沒有掉落的果實賣相不佳。圖／吳宗憲競總提供