影／薔琵狂風吹響魚簍宜蘭原民處變「管風琴」 民眾驚：聽一整夜
宜蘭縣原住民行政處大樓採「魚簍」圓管造型設計，綠建築外觀相當特別，未料此次薔琵颱風刮起12級強風，風切吹響整排圓管柱，發出「管風琴」般巨大聲響，傳遍數公里，有人整夜難眠。原民處驚訝該大樓啟用後首度碰上強風，竟有如此大地之音，將與設計師研議改善。
附近民眾在薔琵颱風來襲時整夜聽到沒有高低音的怪鳴聲，連數公里外的地區都可以聽到，經追查聲音來自宜蘭縣政府原住民行政處大樓，有人錄下整個聲音，貼文網路社群「原住民族行政處周圍空心鐵管與強風共鳴，徹夜響遍宜蘭市新生里」。
民眾在貼文底下留言「宜蘭橋都聽得到」、「礁溪鄉龍潭地區也聽到」、「聽了一整夜」、「哪來聲音？太神奇」、「巨大管風琴吹奏」、「融合成大自然音樂特色」、「設計不良，噪音擾民」。
在國家兩廳院所有樂器中，管風琴體積最大，堪稱樂器界「航空母艦」可以發出巨大聲響，沒想到「魚簍」造型的原民處大樓成了一座大自然風吹彈奏的「巨大管風琴」。
縣議員楊順木表示，原本如此建築特色的大樓讓人稱讚，怎麼會遇上強風就發出「大地演奏奇音」？當初設計沒有考慮到切圓管格柵嗎？再怎麼好聽，也讓附近民眾受不了，建議縣政府趕快討論如何改善。
縣政府原民處昨天趕緊派人了解，確實也聽到沒有高低音的管風琴或管風笛聲，甚至為了追查風切聲源，出動無人機飛上建築上方空拍，探尋有無其他原因。
該座大樓外觀採用竹編與編織幾何線條設計，成排圓型格柵模擬原民傳統捕魚的「魚簍」，大樓於2022年10月完工啟用。
原民處長辜雯華表示，薔琵颱風在宜蘭市測得12級強風加上原民處建築格柵造型，平日無風，建築大樓不會發出聲響，這次首度遇上12級強風，經查確有「管風琴」般的風切聲。
原民處感謝附近居民體諒，會馬上徵詢原建築設計及專業人員意見，找出風切聲的來源、定位風切點，並在不影響結構安全，採局部更換或加固迎風面膠條或風切節點加裝導流板、吸音板，或配合綠建築景觀在迎風面補植防風植栽，降低風壓及降噪。
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