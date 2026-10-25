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謝國樑主持薔琵災後復原會議 600件災情通報拚周一前修復安民心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑主持薔琵災後復原會議，拚周一前完成修復讓市民安心。圖／基隆市政府提供
謝國樑主持薔琵災後復原會議，拚周一前完成修復讓市民安心。圖／基隆市政府提供

為加速薔琵颱風災後復原，基隆市長謝國樑昨晚在災害應變中心主持「薔琵颱風災後復原會議」，與市府團隊共同盤點災情處置及復原進度，協調各單位加快搶修與清理腳步，指示在周一上班前完成受損設施修復及環境整理，讓市民儘速恢復正常生活。

災害應變中心開設期間，透過EMIC系統累計接獲600餘件災情通報，主要以民生基礎設施災情、建物毀損及路樹災情為主。部分學校出現圍籬受損、路樹倒塌情形，也有路段因倒塌路樹及掉落招牌影響通行。經相關單位積極搶修、清除障礙，受阻路段均已順利搶通。

民生用電方面，風災造成基隆市停電戶數最高達2萬餘戶，經台電持續投入人力搶修，受影響用戶已陸續恢復供電。

謝國樑表示，災後復原攸關市民生活與城市運作，市府團隊將持續以市民安全與實際需求為優先，整合各單位資源、緊密協作，把握時間完成各項修復與清理工作，降低風災對市民日常作息的影響。

謝國樑說，感謝市府團隊及所有第一線人員的辛勞付出，從防颱整備、災中應變到災後復原，大家始終堅守崗位，在風雨中全力投入搶修與清理。他表示，每一條道路的搶通、每一處環境的恢復，背後都有同仁的努力與付出，感謝大家齊心協力守護這座城市，市府團隊將持續完成後續復原工作，讓市民安心、讓家園恢復安定。

謝國樑主持薔琵災後復原會議，拚周一前完成修復讓市民安心。圖／基隆市政府提供
謝國樑主持薔琵災後復原會議，拚周一前完成修復讓市民安心。圖／基隆市政府提供

謝國樑 災後 修復

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