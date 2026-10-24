薔琵強風暴雨釀災 龜山島暫停登島、草嶺古道全線不開放

薔琵颱風遠颺，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處巡查，發現龜山島兩座臨時碼頭受災，環湖步道及主要景點都淹水，另草嶺古道有嚴重土石崩坍，都需要時間修復清理，今天宣布龜山島暫停開放遊客登島，草嶺古道也全線暫停開放，待搶修完成再公告開放。

颱風來臨前，東北角風管處已宣布22日起一連3天封島。今天巡查發現，薔琵颱風侵襲造成龜山島嚴重災害，南北岸兩座臨時碼頭設施都受災，島上環湖步道及周邊主要景點設施也都淹水，島上信仰中心普陀巖更是慘遭大水灌入，淹水近3分之1層樓高。

東北角風管處評估，水電、環境清理等恢復工作需要一段時間，25日起仍持續封島，等災損清理修復後再公告開放遊客登島。

同樣由東北角風管處管理的草嶺古道，也受薔琵風災重創。東北角風管處表示，大里段有嚴重土石崩塌及路樹傾倒，造成步道中斷無法通行，其他路段也還要等人員機具進場搶修，才能做全面的安全檢查，為維護遊客生命財產安全，即日起草嶺古道全線暫停開放，呼籲遊客在封閉期間不要強行進入，以確保安全。

草嶺古道大里段嚴重土石坍塌，東北角風管處宣布即日起全線封閉。圖／東北角風管處提供

草嶺古道大里段嚴重土石坍塌、樹木傾倒，東北角風管處宣布即日起全線封閉。圖／東北角風管處提供

宜蘭龜山島信仰中心普陀巖受災嚴重，淹水近3分之1層樓深。圖／東北角風管處提供

宜蘭龜山島受薔琵颱風重創，島上主要景點淹水未退。圖／東北角風管處提供