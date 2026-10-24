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薔琵巨浪打落台東富岡漁港吊車！航道受阻 綠島航線改往成功

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
薔琵颱風昨挾帶強風巨浪襲擊台東富岡漁港，機械吊車遭巨浪打落海，造成航道受阻，相關單位將待天候好轉後進行吊掛清除作業。圖／第一三岸巡隊提供
薔琵颱風昨挾帶強風巨浪襲擊台東富岡漁港，機械吊車遭巨浪打落海，造成航道受阻，相關單位將待天候好轉後進行吊掛清除作業。圖／第一三岸巡隊提供

薔琵颱風強風巨浪重創台東富岡漁港，一輛機械吊車昨上午遭浪襲落海，造成航道受阻，影響船舶進出。由於吊車內存有約300至400公升柴油，相關單位持續監控油汙外洩風險；縣府則協調船運業者，綠島航線25、26日改由成功新港漁港進出，並提供富岡、成功間免費接駁，維持離島交通及物資運補。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，事故發生前，營造工程人員曾前往伽藍安檢所，詢問能否前往紅燈塔移動吊車。安檢所人員考量縣府已公告警戒區，加上越堤作業風險高，當場制止並告知現場狀況危險。工程人員表示了解後離開，不久後吊車即遭巨浪襲擊落海，所幸無人傷亡。

營造業者表示，待天候好轉後，將從高雄港調派2至3艘工作船前往富岡漁港，利用具約200噸吊重能力的吊車，進行落海吊車分解及吊掛作業。經調查，落海吊車內存有約300至400公升柴油，相關單位將持續監控港區，防範油汙外洩。

吊車落海也影響離島交通。縣府今天表示，綠島、蘭嶼受颱風影響連日停航，富岡港航道受阻後，貨船暫時無法出港運補，交通及養護工程處已協調客輪協助載運民生物資，並以成功新港漁港作為臨時替代港口。

綠島航線25、26日成功往綠島開船時間為上午10時、下午2時；綠島往成功則為上午8時、中午12時。旅客仍須先到富岡港旅運中心取票，再前往成功新港漁港搭船。

免費接駁車25日起行駛，富岡往成功發車時間為上午8時30分、中午12時30分；成功往富岡為上午9時40分、下午1時40分，並配合船班調整。旅客須於發車前20分鐘完成購票或取票，相關問題可洽富岡候船室0937-497827。蘭嶼航線則以船公司最新公告為準。

縣府初步評估，富岡漁港航道阻塞物清除預計需2至3個工作日，實際時間仍須視海象及現場作業情形調整。縣府提醒，離島船班可能因天候及船舶調度異動，旅客出發前應先向船公司確認最新資訊。

薔琵颱風造成富岡漁港航道受阻，台東縣政府協調綠島航線10月25、26日改由成功新港漁港進出，並安排富岡、成功間免費接駁公車，協助旅客轉乘。圖／台東縣政府提供
薔琵颱風造成富岡漁港航道受阻，台東縣政府協調綠島航線10月25、26日改由成功新港漁港進出，並安排富岡、成功間免費接駁公車，協助旅客轉乘。圖／台東縣政府提供

富岡漁港 航線 綠島

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