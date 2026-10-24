快訊

青鳥連蔣萬安撿樹枝、戴安全帽都要造謠 清潔隊長：打擊基層士氣

66歲資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡…身份曝光崩潰了

中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵強風狂吹 宜蘭茂谷柑落果、羅東運動公園樹木倒上百棵

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
薔琵颱風造成宜蘭羅東公園上百棵樹木傾倒，縣府已展開清理。圖／宜蘭縣政府提供
薔琵颱風造成宜蘭羅東公園上百棵樹木傾倒，縣府已展開清理。圖／宜蘭縣政府提供

薔琵颱風挾帶強風豪雨，造成宜蘭、花蓮部分農作物受損，正值結果期的宜蘭黃金茂谷柑被強風吹落果實、枝條也折損，縣府估計整體損失可能達4成；花蓮各鄉鎮傳出零星農損，以瑞穗鄉香蕉、吉安鄉食用玉米倒伏10公頃較多，宜花縣府今天會同農改場勘災，將持續查報災情，並觀察是否有延遲性的農損發生。

宜蘭受薔琵強風影響劇烈，縣內包括蘇澳、冬山、頭城、壯圍、南澳等多個測站都測得最大瞬間陣風10級以上，農政單位今天會同縣府會勘，包括茂谷柑、青蔥、大豆、高粱、銀柳等作物受損較嚴重，損害程度約2成以上。

宜蘭代理縣長林茂盛今天到頭城黃金茂谷柑果園勘災，見不少果實被強風打落，也有枝條遭風摧折，後續還可能因枝條受損無法採收，評估整體損失可能達4成。已請農友先拍照記錄，並請公所及農政單位辦理農損查報，將與中央共同爭取農業天然災害救助。

羅東運動公園的蒼翠綠意也受強風影響，上百棵樹木傾倒，還有大量落葉與斷枝。林茂盛一早到園區視察，要求加速園區整理，力拚3天內恢復原狀，讓民眾能夠安心運動、休憩。

花蓮各鄉鎮公所也已展開農業災損查報，瑞穗鄉公所初估鄉內香蕉倒伏10公頃、木瓜倒伏1公頃；吉安鄉食用玉米倒伏10公頃、香蕉傾斜折枝1.2公頃；玉里以水稻為大宗，約5公頃倒伏；另外光復和新城的木瓜樹也有零星災情。

縣府農業處長陳淑雯說，目前各公所及農會還在持續查報，不排除也可能有延遲性的災害，縣府也會密切觀察，確認實際農損後盡力協助農民。

薔琵颱風在宜蘭吹起強風，頭城黃金茂谷柑發生落果、枝條折損等災情，縣府評估還可能因枝條折損無法採收，整體災損可能達4成。圖／宜蘭縣政府提供
薔琵颱風在宜蘭吹起強風，頭城黃金茂谷柑發生落果、枝條折損等災情，縣府評估還可能因枝條折損無法採收，整體災損可能達4成。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭代理縣長林茂盛（右）今天到頭城黃金茂谷柑果園勘災。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭代理縣長林茂盛（右）今天到頭城黃金茂谷柑果園勘災。圖／宜蘭縣政府提供

羅東 宜蘭 樹木 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強風狂掃！雲林農損逾400公頃作物慘爛尾 農民叫苦「攏去了了」

颱風薔琵致農損已481萬 農業部：落花生受害最嚴重

劉建國邀農糧署會勘雲林農損 分署長：盡快報部核發救助

薔琵颱風襲雲林 曾有1.2萬戶停電9人送醫

相關新聞

薔琵巨浪打落台東富岡漁港吊車！航道受阻 綠島航線改往成功

薔琵颱風強風巨浪重創台東富岡漁港，一輛機械吊車昨上午遭浪襲落海，造成航道受阻，影響船舶進出。由於吊車內存有約300至400公升柴油，相關單位持續監控油汙外洩風險；縣府則協調船運業者，綠島航線25、26日改由成功新港漁港進出，並提供富岡、成功間免費接駁，維持離島交通及物資運補。

薔琵強風狂吹 宜蘭茂谷柑落果、羅東運動公園樹木倒上百棵

薔琵颱風挾帶強風豪雨，造成宜蘭、花蓮部分農作物受損，正值結果期的宜蘭黃金茂谷柑被強風吹落果實、枝條也折損，縣府估計整體損失可能達4成；花蓮各鄉鎮傳出零星農損，以瑞穗鄉香蕉、吉安鄉食用玉米倒伏10公頃較多，宜花縣府今天會同農改場勘災，將持續查報災情，並觀察是否有延遲性的農損發生。

薔琵颱風重創台東農漁業 立委陳瑩要求農業部加速救助

薔琵颱風強風巨浪重創台東農漁業，長濱漁港至少5艘漁船沉沒或毀損，成功鎮正值採收期的肚臍柑大量落果，釋迦也因強風及焚風高溫，出現落果、果皮烤黑等災情，農漁民損失慘重。立委陳瑩今前往長濱漁港及果園勘災，要求農業部加速災損認定與救助作業，協助農漁民度過難關。

每人2000元 台東又有鄉鎮送好康！太麻里鄉發放關懷福利金

台東縣一鄉鎮好康來了！太麻里鄉公所關懷鄉民福利金將於10月31日開始發放，每名符合資格的鄉民可領取2000元，發放至11月26日截止。公所提醒，受颱風停班課及連假影響，通知單尚未寄發，預計下週盡速寄出；符合資格但還沒收到通知單的鄉民，仍可辦理領取，記得把握時間，別讓自己的權益睡著了。

基隆、汐止等4萬5千戶停電還有1萬多戶停電搶修中 已復電75%

薔琵颱風侵襲，受颱風及外圍環流14級強風影響，基隆地區及新北部分地區一度有4萬5312 戶停電，主要影響地區包括基隆市七堵、中山、安樂及信義等區、新北市汐止、瑞芳、貢竂及萬里等地區，台電基隆區營業處經連2日全力搶修已復電75%，目前尚餘1萬1121戶尚未復電，加緊搶修中。

影／薔琵侵襲基隆停電、災損等復原 謝國樑視察：周一前完成

薔琵颱風造成基隆多處停電還有災損，基隆市長謝國樑今天前往各地視察災情，率市府團隊前往文化路協和街、深澳坑路及七堵區麗景天下社區、綠葉山莊等地，了解招牌掉落、停電及道路設施受損等情形，並指示市府相關單位與台電公司加速處理，周一前完成復原工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。