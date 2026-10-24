薔琵強風狂吹 宜蘭茂谷柑落果、羅東運動公園樹木倒上百棵

薔琵颱風挾帶強風豪雨，造成宜蘭、花蓮部分農作物受損，正值結果期的宜蘭黃金茂谷柑被強風吹落果實、枝條也折損，縣府估計整體損失可能達4成；花蓮各鄉鎮傳出零星農損，以瑞穗鄉香蕉、吉安鄉食用玉米倒伏10公頃較多，宜花縣府今天會同農改場勘災，將持續查報災情，並觀察是否有延遲性的農損發生。

宜蘭受薔琵強風影響劇烈，縣內包括蘇澳、冬山、頭城、壯圍、南澳等多個測站都測得最大瞬間陣風10級以上，農政單位今天會同縣府會勘，包括茂谷柑、青蔥、大豆、高粱、銀柳等作物受損較嚴重，損害程度約2成以上。

宜蘭代理縣長林茂盛今天到頭城黃金茂谷柑果園勘災，見不少果實被強風打落，也有枝條遭風摧折，後續還可能因枝條受損無法採收，評估整體損失可能達4成。已請農友先拍照記錄，並請公所及農政單位辦理農損查報，將與中央共同爭取農業天然災害救助。

羅東運動公園的蒼翠綠意也受強風影響，上百棵樹木傾倒，還有大量落葉與斷枝。林茂盛一早到園區視察，要求加速園區整理，力拚3天內恢復原狀，讓民眾能夠安心運動、休憩。

花蓮各鄉鎮公所也已展開農業災損查報，瑞穗鄉公所初估鄉內香蕉倒伏10公頃、木瓜倒伏1公頃；吉安鄉食用玉米倒伏10公頃、香蕉傾斜折枝1.2公頃；玉里以水稻為大宗，約5公頃倒伏；另外光復和新城的木瓜樹也有零星災情。

縣府農業處長陳淑雯說，目前各公所及農會還在持續查報，不排除也可能有延遲性的災害，縣府也會密切觀察，確認實際農損後盡力協助農民。

薔琵颱風在宜蘭吹起強風，頭城黃金茂谷柑發生落果、枝條折損等災情，縣府評估還可能因枝條折損無法採收，整體災損可能達4成。圖／宜蘭縣政府提供