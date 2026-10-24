薔琵颱風重創台東農漁業 立委陳瑩要求農業部加速救助

薔琵颱風強風巨浪重創台東農漁業，長濱漁港至少5艘漁船沉沒或毀損，成功鎮正值採收期的肚臍柑大量落果，釋迦也因強風及焚風高溫，出現落果、果皮烤黑等災情，農漁民損失慘重。立委陳瑩今前往長濱漁港及果園勘災，要求農業部加速災損認定與救助作業，協助農漁民度過難關。

陳瑩在新港漁會總幹事陳俊銘、長濱地區代表潘振盛、潘一志陪同下，前往長濱漁港了解漁船受損情形。她表示，漁船是漁民賴以維生的生財工具，一旦沉沒或毀損，修復及重購費用龐大，也直接影響後續出海作業與家庭生計，已要求農業部加速災損認定及救助，讓漁民盡早獲得補助。

農業方面，成功鎮肚臍柑正值採收期，卻因強風吹襲大量落果。陳瑩在成功鎮農會總幹事曾品峰、推廣部主任邱昱誠陪同下前往果園勘災，指出農民投入一整年的時間與成本照顧果樹，眼看即將收成，卻因颱風受創，要求農業部儘速派員勘查受損面積及程度，加速辦理天然災害現金救助，減輕農民負擔。

台東重要經濟作物釋迦也受到衝擊，除了強風吹落果實，部分果實更因焚風高溫出現日燒，即使仍掛在樹上，也可能因外觀受損而影響商品價值。陳瑩表示，將持續了解釋迦果園災情，並要求農業部將焚風造成的日燒損害納入災損評估，合理認定農民實際損失。

陳瑩指出，去年經她向農業部反映及協調後，漁船（筏）天然災害救助相關規定已修正，漁船毀損最高可獲25萬元補助。不過，面對漁船沉毀及農作物受損，補助仍只能減輕部分損失。她強調，將持續追蹤災損認定及救助進度，協助受災農漁民儘早恢復生計。