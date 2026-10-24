每人2000元 台東又有鄉鎮送好康！太麻里鄉發放關懷福利金

台東縣一鄉鎮好康來了！太麻里鄉公所關懷鄉民福利金將於10月31日開始發放，每名符合資格的鄉民可領取2000元，發放至11月26日截止。公所提醒，受颱風停班課及連假影響，通知單尚未寄發，預計下週盡速寄出；符合資格但還沒收到通知單的鄉民，仍可辦理領取，記得把握時間，別讓自己的權益睡著了。

公所指出，這次福利金依據今年9月7日正式公告的台東縣太麻里鄉關懷鄉民發放福利金自治條例辦理，採一次性現金發放，每人2000元。領取資格為民國115年8月31日（含）以前已設籍太麻里鄉的國民；發放首日前已死亡除戶者不予發放。

首場集中發放訂於10月31日星期六上午9時至下午4時，領取地點依通知單所載為準。若當天不方便前往，還有補領機會：10月31日至11月26日期間的上班日上午9時至中午12時，可到鄉公所一樓櫃檯辦理；另於11月7日、14日兩個星期六加開補領時段，時間為上午9時至下午3時，同樣在公所一樓櫃檯受理。

領錢前也別忘了準備文件。成年人親自領取，須攜帶通知單、身分證正本或有效身分證明文件，以及印章；也可依公告規定簽名或按指印。未成年人則由法定代理人代領，須準備通知單、未成年人身分證明文件，以及法定代理人身分證明文件正本與印章。

若無法親自領取，也可依規定委託代領。由家戶代表代領，須準備通知單、戶口名簿或戶籍謄本、代表人身分證正本及印章，以及家戶代表代領切結書；委託親友代領，則須準備通知單、親友代領委託書，以及委託人與受託人雙方的身分證明文件及印章。相關委託書、切結書可向鄉公所或各村辦公處索取，也可掃描通知單上的QR Code下載。

公所提醒，福利金發放截止日為11月26日，逾期視同放棄、不予補發。民眾若對領取資格、應備文件或發放地點有疑問，可洽太麻里鄉公所原住民暨社會課，電話089-781301分機500。