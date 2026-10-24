基隆、汐止等4萬5千戶停電還有1萬多戶停電搶修中 已復電75%

薔琵颱風侵襲，受颱風及外圍環流14級強風影響，基隆地區及新北部分地區一度有4萬5312 戶停電，主要影響地區包括基隆市七堵、中山、安樂及信義等區、新北市汐止、瑞芳、貢竂及萬里等地區，台電基隆區營業處經連2日全力搶修已復電75%，目前尚餘1萬1121戶尚未復電，加緊搶修中。

台電基隆區營業處說，風災停電主要原因是強風大雨造成高（低）壓電線斷線、樹木倒塌碰觸線路等，以致大範圍停電。為增進搶修效率，台電總公司已啟動跨區支援，包括北市、台南、高雄、屏東及鳯山區處等 11 個工班，連同基隆總計動員200餘名工程人員，並支援施工機具、各型工程車輛進行搶修。

台電總經理郭天合到基隆區處督導搶修進度並慰勞工作人員。台電基隆區處平時與基隆市府及新北市府均有聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向基隆市或新北市政府提出支援請求，協助清除土石流、路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍崩道路。本處並派搶修人員現場待命，配合道路搶通後立即搶修，以加快復電速度。

這次民眾於颱風期間提供停電資訊，透過「台灣電力 APP」通報，也有民代關心搶修進度。電力搶修依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的順序進行，並優先處理火車、自來水及通訊等公共設施，因此無法同時滿足所有用戶的復電需求。台電將持續全力搶修，請受影響用戶耐心等候，多多體諒。

基隆、汐平等地4萬5千戶停電，已復電75%，還有1萬多戶停電搶修中。圖／台電基隆營業處提供