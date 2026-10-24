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影／薔琵侵襲基隆停電、災損等復原 謝國樑視察：周一前完成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
薔琵侵襲基隆停電、災損等復原，謝國樑視察：周一前完成復原。圖／基隆市政府提供
薔琵侵襲基隆停電、災損等復原，謝國樑視察：周一前完成復原。圖／基隆市政府提供

薔琵颱風造成基隆多處停電還有災損，基隆市長謝國樑今天前往各地視察災情，率市府團隊前往文化路協和街、深澳坑路及七堵區麗景天下社區、綠葉山莊等地，了解招牌掉落、停電及道路設施受損等情形，並指示市府相關單位與台電公司加速處理，周一前完成復原工作。

謝國樑說，感謝台電積極協助基隆市民恢復供電，以安全為前提，盡速完成搶修。七堵區麗景天下社區及綠葉山莊日前有多戶停電，在區公所協助下，台電已完成修復。

謝國樑表示，未來市府將與台電共同檢討災後搶修標準作業流程（SOP），縮短停電時間。至於深澳坑路，市府也將協助加速清理及復原，讓道路及周邊環境儘早恢復正常。

謝國樑指出，此次颱風造成深澳坑路警衛亭損毀，以及多處路樹、電桿倒塌與招牌掉落等災情，市府將透過災情復原會議統整各地受損情形，掌握處理進度，並以週日晚間至週一完成大部分復原工作為目標。

薔琵侵襲基隆停電、災損等復原，謝國樑視察：周一前完成復原。圖／基隆市政府提供
薔琵侵襲基隆停電、災損等復原，謝國樑視察：周一前完成復原。圖／基隆市政府提供

薔琵侵襲基隆停電、災損等復原，謝國樑視察：周一前完成復原。圖／基隆市政府提供
薔琵侵襲基隆停電、災損等復原，謝國樑視察：周一前完成復原。圖／基隆市政府提供

謝國樑 停電 基隆 災損

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