基隆千餘戶仍停電童子瑋關心搶修 台電總經理郭天合：今天全數復電

薔琵颱風風強雨驟，基隆最大陣風14級，最多有1萬5千多戶停電，經台電搶修仍有1千多戶停電，有些住戶已1天都沒電。議長童子瑋今天到協和路附近了解電力搶修進度。台電總經理郭天合表示，已動員147名人員搶修，並由外縣市調派工人支援基隆，除了道路不通及路樹影響以外，希望今天能全數復電完成。

童子瑋表示，昨天颱風帶來強風豪雨，造成基隆多處樹木倒塌、道路受阻及電力設備受損，有些市民從昨晚一路停電到今天，生活受到很大影響，也都相當焦急。

童子瑋指出，感謝台電總經理郭天合親自率隊協調搶修，目前基隆地區除了既有搶修人力，也已啟動跨區支援機制，由台南、高雄、台北市及屏東區處調派共10班、67人投入，加上基隆地區搶修人員及承商，總計已動員147人，希望透過增加人力，同步處理各區受損線路，加快復電速度。

童子瑋表示，他已向台電反映，現階段應把民生用戶復電放在最優先的位置，在道路可以通行、搶修人員能夠進場的區域，都應全力加速處理，以今天完成全數復電為目標；若是因為倒樹、落石或其他道路障礙導致搶修車輛無法進入，也應立即通知市府相關單位協助清除路障，不要讓道路問題拖延復電進度。

童子瑋指出，除了搶修速度，他也要求台電持續掌握尚未復電區域，並透過里長協助查報各地停電情形，同時主動向里長回報搶修與復電進度，讓地方第一線可以即時掌握資訊，也讓市民知道目前處理到哪裡、還需要等待多久，減少長時間停電造成的不安。

童子瑋表示，這次災後搶修也再次凸顯市府、台電與地方里鄰系統橫向聯繫的重要性。停電通報、道路清障、設備搶修等資訊應該要彼此串聯，尤其在大規模災害發生的時候，應該要建立更快速的協調機制，才能把搶修時間壓到最低。

議長童子瑋今天到協和路附近了解電力搶修進度。圖／童子瑋辦公室提供