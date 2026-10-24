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台東全民運動館開幕！攀岩、街舞、練團室 從青少年到銀髮族都能玩

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣全民運動館暨青少年福利服務中心今天開幕，場館規劃運動、休閒及青少年活動空間，提供不同年齡層使用。記者尤聰光／攝影
台東縣全民運動館暨青少年福利服務中心今天開幕，場館規劃運動、休閒及青少年活動空間，提供不同年齡層使用。記者尤聰光／攝影

台東又多了一處運動休閒新據點！台東縣全民運動館暨青少年福利服務中心今開幕，場館規畫攀岩教室、健身區、戶外街舞空間、銀髮活動區，以及青少年練團室、練舞室等設施，從年輕人喜愛的街舞、攀岩，到長者活動及青少年交流，都有專屬空間。

縣長饒慶鈴、副縣長林宏義等人出席開幕剪綵。饒慶鈴表示，場館針對不同年齡層的需求規劃空間，包括戶外「躍動街角」街舞區、銀髮族「銀活空間」、青少年練舞室，以及與台東大學合作的攀岩教室，希望讓運動、休閒及青少年活動有更多元的選擇。

場館共有3層樓，各有不同功能。一樓設有攀岩教室、極限運動空間及戶外街舞區，另規劃健身區，未來將配置健身車、划船機、跑步機等器材，提供民眾自主運動及訓練。

二樓以銀髮族及親子活動為主，設有「銀活空間」，並有親子瑜珈、兒童體操等教室，讓長者、家長與孩子有地方參與活動。三樓則是青少年福利服務空間，設有練團室、練舞室、多功能交誼廳及諮商訓練空間，提供青少年練習才藝、交流及參與多元活動的場所。

縣府表示，場館委由中國青年救國團負責營運管理，並結合台東大學等資源，規劃攀岩、戶外探索及全齡健康推廣課程，希望透過專業團隊與在地資源合作，帶動運動風氣。

這處場館暑假期間曾作為台東博覽會「未來人孵化器教育展」場地，吸引不少大小朋友參觀。今天開幕活動由台東縣救國團總幹事崔自傑帶領，安排場館巡禮及社團創意展演，讓民眾進一步了解場館空間與服務內容。

場館一樓設有攀岩教室及極限運動空間，並結合台東大學資源，規畫攀岩及戶外探索相關課程。記者尤聰光／攝影
場館一樓設有攀岩教室及極限運動空間，並結合台東大學資源，規畫攀岩及戶外探索相關課程。記者尤聰光／攝影

全民運動館規畫健身區，配置健身車、划船機及跑步機等器材，提供民眾運動訓練。記者尤聰光／攝影
全民運動館規畫健身區，配置健身車、划船機及跑步機等器材，提供民眾運動訓練。記者尤聰光／攝影

場館二樓設置銀髮族「銀活空間」，有親子瑜珈、兒童體操等活動，讓長者及親子家庭有更多參與休閒活動的選擇。記者尤聰光／攝影
場館二樓設置銀髮族「銀活空間」，有親子瑜珈、兒童體操等活動，讓長者及親子家庭有更多參與休閒活動的選擇。記者尤聰光／攝影

銀髮族 台東 街舞

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