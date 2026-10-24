薔琵漸離台東傳農損災情 吳秀華籲加速農損救助

薔琵颱風來襲，台東地區受到焚風及強風影響，釋迦出現大量落果，其他果樹及農作物也傳出災情。議長吳秀華今邀縣長饒慶鈴、立委黃建賓、議員楊招信等人前往田間勘查，實地了解農民受損情形，並呼籲縣府及公所盡速啟動農情調查與現金救助，中央也應從寬、從速審查，協助農民度過難關。

吳秀華表示，實際走進果園，看到釋迦落果滿地，令人相當不捨。農民反映，不僅果實大量掉落，即使剛採收的釋迦，也因焚風影響而加速成熟，對品質、保存及銷售都造成衝擊。這次災情不只影響釋迦，木瓜、水稻及其他農作物同樣受到波及，農民辛苦一整年的心血，可能因短時間的天候變化而蒙受重大損失。

吳秀華指出，農民面對天災往往承受極大壓力，盼縣府及各公所儘快掌握實際受損面積與情況，啟動相關現金救助機制；後續也將請黃建賓委員協助向中央爭取，讓農業天然災害救助能從寬、從速辦理，補助金額也應充分考量農民實際損失與生產成本，給予必要協助，減輕農民負擔。

饒慶鈴表示，縣府農業處將先進行農情調查，掌握各地農作物受損情形，並協助後續現金救助相關作業。此次受到影響的不只有釋迦，焚風加上強風，也對各類果樹及其他農作物造成相當大的衝擊，縣府會持續了解災情，協助農民處理相關事宜。

黃建賓則表示，將向中央反映台東農民的實際受災情況，積極爭取相關救助與補助資源，希望中央能體恤農民辛勞，儘量協助彌補農業損失，讓農民在災後能盡快恢復生產。

面對天災造成的農業損失，地方與中央如何加快災情確認及救助程序，攸關農民能否及時獲得協助。吳秀華等人也呼籲相關單位加速辦理，讓受災農民獲得實質支持，降低災害對臺東農業生產與生計的衝擊。