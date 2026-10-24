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影／鐵皮怎麼飛上去？民宅屋頂被強風掀翻吹到高壓電塔電線高掛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
一塊屋頂鐵皮被掀起後被吹到高壓電塔的電纜線上，掛在高空中。圖／議員施偉政提供
一塊屋頂鐵皮被掀起後被吹到高壓電塔的電纜線上，掛在高空中。圖／議員施偉政提供

薔琵颱風過境，基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊及山區吹起12級強風，有一塊屋頂鐵皮被掀起後被吹到高壓電塔的電纜線上，掛在高空中，景象十分嚇人，擔心有斷電危險性。台電獲報後已派員前往了解，查看如何處理。

市議員施偉政說，高遠新村從高遠橋上來的涼亭可看到，一處高壓電塔的電纜線上掛著一塊鐵皮，看起來非常的危險，就掛在高壓電纜線上，疑被颱風的強風吹上去的，恐有斷電的危險性。

施偉政表示，但因房屋鐵皮高掛在高空的位置，看起來似乎沒有著力點，要請台電看如何動用較大機具來處理。

台電基隆區營業處表示，已馬上通報權責單位台北供電區處，北供劉主任回報會派員立即前往處理。

台北供電區處派員前往查看後表示，高壓電塔電纜線路距地面大概9到10公尺，約3層樓的高度，將利用吊車將其拆除，但目前吊車要停的位置停滿汽車，須待車子移走後才能用吊車將鐵皮拆除。

一塊屋頂鐵皮被掀起後被吹到高壓電塔的電纜線上，掛在高空中。圖／議員施偉政提供
一塊屋頂鐵皮被掀起後被吹到高壓電塔的電纜線上，掛在高空中。圖／議員施偉政提供

薔琵颱風 台電 基隆

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