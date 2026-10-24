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影／基隆虎仔山強風吹垮鐵皮屋變廢墟 2樓變1樓百萬茶具毀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆虎仔山強風吹垮鐵皮屋變廢墟，2樓變1樓，百萬茶具毀。記者游明煌／攝影
基隆虎仔山強風吹垮鐵皮屋變廢墟，2樓變1樓，百萬茶具毀。記者游明煌／攝影

薔琵颱風過境，基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，位港邊的虎仔山強風吹垮一間鐵皮屋，2樓變1樓慘如廢墟，屋主非常心疼，鐵皮屋是會所泡茶使用，珍藏的百萬茶具被毀都碎了，他說「風真的太強了」。

屋主說，鐵皮屋是當成會所泡茶使用，平常沒有人住，20多年前曾翻修過一次，昨晚風勢很大，他住在鐵皮屋附近，昨晚11點多他從住處看鐵皮屋，發現有傾倒的情況，趕快趕至現場發現已經被風吹倒，整個變形，2樓垮下變1樓，可見風力之強。

屋主表示，光是1樓就損失上百萬，一百多支珍藏的茶壺都被砸破，很是慘重，讓他好心疼。

市議員郭美秀說，中山區中山二路51巷從大船入港迴車塔往基隆地標方向，這處鐵皮房屋昨晚傾倒，她提醒行經該路段民眾務必減速慢行、注意上方與路面狀況。

另外，仁三路昨晚受颱風薔琵帶來的強風吹襲影響，有商家招牌倒塌，並砸毀一輛租賃汽車，所幸未造成人員受傷，員警將掉落招牌移置路旁，並設置封鎖線進行警戒，同時通報相關單位協助處理，後續由環保局人員完成招牌清除作業，順利排除現場危險。

基隆虎仔山強風吹垮鐵皮屋變廢墟，2樓變1樓，百萬茶具毀。記者游明煌／攝影
基隆虎仔山強風吹垮鐵皮屋變廢墟，2樓變1樓，百萬茶具毀。記者游明煌／攝影

基隆 基隆港 薔琵颱風

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