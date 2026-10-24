薔琵掠過南方澳颱風夜不平靜 宜蘭一晚8火警上萬戶還在停電

薔琵颱風今天凌晨掠過宜蘭南方澳，帶來陣陣強風，吹倒電桿和路樹，造成多戶停電，到今天上午9時，宜蘭停電戶數高達2萬3千多戶，還有1萬5千多戶仍在搶修中，台電調度花蓮、高雄等工班投入搶修中。

「台灣颱風論壇天氣特急」臉書粉絲表示，薔琵颱風今天凌晨1時掠過南方澳，蘇澳測得最大陣風13級。今天清晨起風雨增強，宜蘭各地傳出8起火警，礁溪一家飯店還因發電機冒煙，緊急疏散房客，幸好沒人受傷。

薔琵帶來強風也吹倒宜蘭多處路樹和電桿，台電宜蘭區處統計，到今天上午10時，宜蘭曾停電戶數2萬3635戶，還有約1萬5833戶停電中。台電表示，停電原因多為路樹折斷、道路不通，造成大範圍的高低壓線路停電，主要幹線多數都是正常供電。

台電力求盡快復電，緊急啟動跨區支援，從花蓮、南投、高雄等地調度10個工班，投入200多名工程人員承攬商，及施工機器、工程車輛60多台，正全力搶修中。