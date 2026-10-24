快訊

秋颱又來？煙花颱風上午8時生成 ！專家曝對台灣影響機率

氣象署最新薔琵風雨預測：明天「颱風假」沒有縣市達標

施文彬意外爆料！江蕙當年在錄音室出手「超暖神救援」

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵掠過南方澳颱風夜不平靜 宜蘭一晚8火警上萬戶還在停電

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
薔琵帶來強風造成宜蘭一度超過2萬戶停電，台電跨區調度支援全力搶修，仍有1萬5000多戶還未復電。圖／台電宜蘭區處提供
薔琵帶來強風造成宜蘭一度超過2萬戶停電，台電跨區調度支援全力搶修，仍有1萬5000多戶還未復電。圖／台電宜蘭區處提供

薔琵颱風今天凌晨掠過宜蘭南方澳，帶來陣陣強風，吹倒電桿和路樹，造成多戶停電，到今天上午9時，宜蘭停電戶數高達2萬3千多戶，還有1萬5千多戶仍在搶修中，台電調度花蓮、高雄等工班投入搶修中。

「台灣颱風論壇天氣特急」臉書粉絲表示，薔琵颱風今天凌晨1時掠過南方澳，蘇澳測得最大陣風13級。今天清晨起風雨增強，宜蘭各地傳出8起火警，礁溪一家飯店還因發電機冒煙，緊急疏散房客，幸好沒人受傷。

薔琵帶來強風也吹倒宜蘭多處路樹和電桿，台電宜蘭區處統計，到今天上午10時，宜蘭曾停電戶數2萬3635戶，還有約1萬5833戶停電中。台電表示，停電原因多為路樹折斷、道路不通，造成大範圍的高低壓線路停電，主要幹線多數都是正常供電。

台電力求盡快復電，緊急啟動跨區支援，從花蓮、南投、高雄等地調度10個工班，投入200多名工程人員承攬商，及施工機器、工程車輛60多台，正全力搶修中。

宜蘭縣五結鄉大眾東路成排電線桿被強風吹折。圖／台電宜蘭區處提供
宜蘭縣五結鄉大眾東路成排電線桿被強風吹折。圖／台電宜蘭區處提供

停電 南方澳 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

颱風薔琵逼近嘉義沿海2000多戶停電 台電搶修中

颱風薔琵來襲 雲林強風吹落電線2975戶停電

風勢強大雲林深夜多處電桿起火、斷線 台電搶修剩3136戶停電

薔琵颱風釀苗栗3000戶停電 台電持續搶修

相關新聞

薔琵掠過南方澳颱風夜不平靜 宜蘭一晚8火警上萬戶還在停電

薔琵颱風今天凌晨掠過宜蘭南方澳，帶來陣陣強風，吹倒電桿和路樹，造成多戶停電，到今天上午9時，宜蘭停電戶數高達2萬3千多戶，還有1萬5千多戶仍在搶修中，台電調度花蓮、高雄等工班投入搶修中。

影／基隆12級強風狂吹地下道圍牆倒、警衛亭被吹跑 4千戶仍停電

薔琵颱風過境，基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，市區忠一路人行地下道圍牆倒塌，還有街頭路樹阻道、招牌掉落、社區警衛崗被吹倒、籃球架被吹跑、寺廟棚架整個垮下等，應變中心累計受理336件災情處理案，目前市區仍有4千多戶停電。

薔琵攪局！17年池上秋收藝術節首度喊卡 鄉長不捨、觀眾嘆：明年再來

薔琵颱風影響台灣，2026池上秋收稻穗藝術節原定23日舉辦的彩排鄉親場，以及24、25日兩場演出全數取消。消息傳出，不少期待已久的民眾感到惋惜，有台中民眾早早買好門票，原想利用光復連假帶家人到池上欣賞音樂演出，沒想到最擔心的事還是發生，只能無奈接受。

薔琵強風襲台東 關山稻作估損150公頃、成功肚臍橙落果2成

薔琵颱風持續影響台灣，台東雖未出現明顯強降雨，卻遭強陣風吹襲，縱谷關山鎮即將收割的二期稻作出現倒伏，東海岸成功鎮進入採收期的肚臍橙也被吹落。兩地鎮長初步估計，關山約有100至150公頃稻作受損，成功肚臍橙落果約2成，颱風過後將全面清查農損，協助農民辦理後續申報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。