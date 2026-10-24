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薔琵攪局！17年池上秋收藝術節首度喊卡 鄉長不捨、觀眾嘆：明年再來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東池上鄉長林建宏在個人臉書發文，宣布2026池上秋收稻穗藝術節因薔琵颱風影響，取消演出，對各界投入的心血與觀眾期待表達不捨，並強調安全第一。圖／擷取自林建宏臉書
台東池上鄉長林建宏在個人臉書發文，宣布2026池上秋收稻穗藝術節因薔琵颱風影響，取消演出，對各界投入的心血與觀眾期待表達不捨，並強調安全第一。圖／擷取自林建宏臉書

薔琵颱風影響台灣，2026池上秋收稻穗藝術節原定23日舉辦的彩排鄉親場，以及24、25日兩場演出全數取消。消息傳出，不少期待已久的民眾感到惋惜，有台中民眾早早買好門票，原想利用光復連假帶家人到池上欣賞音樂演出，沒想到最擔心的事還是發生，只能無奈接受。

池上鄉長林建宏透過個人臉書發文，坦言取消活動是艱難又不捨的決定。從事先收割的稻田、搭建好的舞台，到表演者反覆排練，以及台灣好基金會、池上文化藝術協會和投入服務的池上國中師生，每個環節都凝聚許多人的心血。

林建宏表示，除了籌備團隊與表演者的付出，還有早早訂好車票、民宿及餐廳，滿心期待來到池上的觀眾，以及提前準備、等待迎接朋友的鄉親。取消的不只是一場演出，更是無數人的付出與期待。

他也指出，面對颱風可能帶來的風雨與交通風險，再多的不捨都不能凌駕於安全之上，經過審慎考量後，團隊決定取消今年三場活動。

原本計畫利用光復節連假帶家人到池上欣賞音樂饗宴的台中民眾無奈表示，他很早就買好火車票，心裡卻一直懸著，擔心颱風攪局，沒想到最後仍成真。雖然覺得可惜，但面對天候因素，也只能接受活動取消的決定。

另一名民眾則表示，自己已經連續第七年參加秋收稻穗藝術節，今年原本期待再度赴約，沒想到第八年無法如願，但仍期待下次再來池上，感受稻田與音樂交織的魅力。

舉辦至今17年的池上秋收稻穗藝術節，已成為池上重要的文化活動之一。今年因颱風影響取消三場活動，讓表演團隊、地方居民及期待已久的觀眾留下遺憾。林建宏也感謝所有工作團隊、表演者、志工、鄉親及支持池上的朋友，並期待明年秋天再次與大家相會在稻田裡。

藝術節 鄉長 觀眾

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