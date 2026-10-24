影／基隆12級強風狂吹地下道圍牆倒、警衛亭被吹跑 4千戶仍停電

薔琵颱風過境，基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，市區忠一路人行地下道圍牆倒塌，還有街頭路樹阻道、招牌掉落、社區警衛崗被吹倒、籃球架被吹跑、寺廟棚架整個垮下等，應變中心累計受理336件災情處理案，目前市區仍有4千多戶停電。

中央氣象署表示，薔琵颱風昨晚到達台灣東北方海面後開始打轉，今天凌晨1時掠過南方澳，目前來到宜蘭東南東方110公里海面上，打轉完成後，未來開始向北方移動。今早降雨會比清晨更緩和一些，下午再緩和一些，晚上到明天清晨逐步緩和下來，基隆、新北北海岸等地仍有豪雨機會。

昨天深夜11時28分，新北市三貂角有17級以上強陣風。今天颱風強度減弱，隨著颱風逐漸離開，強風區域漸漸減小。基隆今天仍有8至9級的平均風。

基隆市消防局今早表示，基隆過去24小時降雨78.5毫米，目前共受理336件案件，民生基礎設施災情140件、建物毀損101件、路樹災情50件、廣告招牌31件、環境汙染4件、及其他災情，已處理129件。目前七堵、信義、中山、安樂、中正，有3532戶停電，颱風期間最高停電戶數1萬2289戶。

一名住北寧路山海觀社區住戶說，「這次真的是風王，風好強，但雨不大，家中玻璃都差點被吹掉。」，

昨晚強風侵襲，民宅窗戶都呼呼作響，但到今天凌晨1時風力減弱，雨也變小。市區忠一路人行地下道圍牆倒塌，還有街頭路樹阻道、招牌掉落、微笑台北社區警衛崗被吹跑，還有籃球架被吹跑、寺廟棚架整個垮下等災情。

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情，記者游明煌／攝影

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情，記者游明煌／攝影

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情，記者游明煌／攝影

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情，記者游明煌／攝影

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情，記者游明煌／攝影