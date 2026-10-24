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薔琵強風襲台東 關山稻作估損150公頃、成功肚臍橙落果2成

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
薔琵颱風強風吹襲台東東海岸，成功鎮進入採收期的肚臍橙不敵強風，果實被吹落地面，初估落果約2成，公所將於颱風過後再清查農損，協助農民申報。圖／謝淑貞提供
薔琵颱風強風吹襲台東東海岸，成功鎮進入採收期的肚臍橙不敵強風，果實被吹落地面，初估落果約2成，公所將於颱風過後再清查農損，協助農民申報。圖／謝淑貞提供

薔琵颱風持續影響台灣，台東雖未出現明顯強降雨，卻遭強陣風吹襲，縱谷關山鎮即將收割的二期稻作出現倒伏，東海岸成功鎮進入採收期的肚臍橙也被吹落。兩地鎮長初步估計，關山約有100至150公頃稻作受損，成功肚臍橙落果約2成，颱風過後將全面清查農損，協助農民辦理後續申報。

關山鎮長彭成豐表示，正值秋季稻穀收穫時節，公所不敢掉以輕心，昨天一早即進駐指揮中心，下午再親自巡視全鎮農田，實地了解作物受損情形。初步估計，約有100至150公頃稻作受損，部分稻穀因強風吹襲而倒伏，實際災情仍待進一步清查。

彭成豐指出，關山鎮水稻種植面積約2100公頃，是地方重要經濟作物，二期稻作又正值收穫前的重要階段，若稻穀倒伏，恐增加後續收割作業的困難，也可能影響農民收成。公所將持續掌握農損情況，待颱風過後全面清查，並協助農民辦理相關申報，盡力保障農民權益。

成功鎮同樣傳出農損。鎮長謝淑貞表示，肚臍橙已進入採收期，但因產地鄰近海岸，昨天強風吹襲，造成樹上果實被吹落。她下午已與縣議員許進榮及公所人員前往查看，初步估計落果約2成，且仍可能持續增加。

謝淑貞指出，成功鎮肚臍橙栽種面積約40公頃，是當地重要農產之一，果實在採收前遭風吹落，將直接影響農民收成。公所將待颱風過後再次勘查，並請農民主動通報受損情形，彙整資料後協助辦理農損申報。

兩鎮長均表示，目前數據仍屬初步估計，實際受損面積與程度，仍須待風雨趨緩後進一步確認。薔琵颱風帶來的強風雖未伴隨明顯豪雨，仍對即將採收的農作物造成衝擊，後續農損情況及相關救助措施，將持續受到關注。

薔琵颱風帶來強勁陣風，台東縱谷關山鎮二期稻作傳出部分稻穀被風吹倒伏，初估受損面積約100至150公頃。圖／彭成豐提供
薔琵颱風帶來強勁陣風，台東縱谷關山鎮二期稻作傳出部分稻穀被風吹倒伏，初估受損面積約100至150公頃。圖／彭成豐提供

台東 薔琵颱風 二期稻作

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