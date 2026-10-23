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薔琵侵襲基隆風大雨大多處停電 謝國樑夜勘愛四路嚴防海水倒灌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
薔琵侵襲基隆風大雨大多處停電，謝國樑夜勘愛四路嚴防海水倒灌。圖／基隆市政府提供
薔琵侵襲基隆風大雨大多處停電，謝國樑夜勘愛四路嚴防海水倒灌。圖／基隆市政府提供

受薔琵颱風暴風圈及外圍環流影響，基隆市今晚風大雨大，多處地點停電，市長謝國樑今晚到中正區海濱里、三沙灣一帶關心無預警停電搶修進度，並前往愛四路田寮河畔視察嚴防海水倒灌。

謝國樑說，三沙灣地區停電影響逾千戶，對居民夜間生活造成極大不便，期盼台電團隊全力支援，在最短時間內恢復供電，但安全第一，務必在確保自身安全的前提下進行搶修作業。

針對沿海與河畔低窪地區防範「天文大潮」疊加颱風豪雨可能引發的積淹水風險，謝國樑市長偕同工務處長簡翊哲、仁愛區公所人員及當地里長王培宇，前往愛四路視察田寮河沿岸防汛措施。

簡翊哲表示，過去每逢天文大潮加上颱風豪大雨，海水水位暴漲極易透過早期設置、位置過低的入水口倒灌回市區水溝，導致愛四路一帶積淹水。為改善此問題，工務處此次採取兩大手法，包含封堵最低入水口並進行管線改道：將田寮河畔最低處的進、出水口予以封堵，阻斷滿潮時海水直接倒灌回雨水下水道的路徑。設置72公尺簡易繞流與機械抽排：若遇極端水情有部分水流進入，將透過旁側約72公尺的簡易截流路線導引至抽水站，再以機械抽排方式強制排入河道。

簡翊哲表示，今晚適逢高潮位，現場潮位較日常大潮低約20多公分，加上封堵改道工程發揮實質效益，有效壓低水溝水位，未再發生海水倒灌情形。為防範半夜可能出現強降雨疊加滿潮，工務處已於現場預佈並增設抽水機組，安排工程人員24小時輪值待命；同時現場已備妥50個防水擋板及50包沙包，並透過里長、鄰長向沿街住戶加強宣導，多數住戶已完成防水閘門架設，後續若有需求工務處亦將隨時支援。

薔琵侵襲基隆風大雨大多處停電，謝國樑夜勘愛四路嚴防海水倒灌。圖／基隆市政府提供
薔琵侵襲基隆風大雨大多處停電，謝國樑夜勘愛四路嚴防海水倒灌。圖／基隆市政府提供

薔琵侵襲基隆風大雨大多處停電，謝國樑夜勘愛四路嚴防海水倒灌。圖／基隆市政府提供
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謝國樑 停電 基隆

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