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牆倒了！薔琵颱風狂掃基隆 11級陣風吹垮市區地下道圍牆

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影／牆倒了！薔琵颱風狂掃基隆 11級陣風吹垮市區地下道圍牆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
薔琵颱風逼近北台基隆風強雨驟，地下道圍牆整片被強風吹倒。記者游明煌／攝影
薔琵颱風逼近北台基隆風強雨驟，地下道圍牆整片被強風吹倒。記者游明煌／攝影

薔琵颱風今晚逼近北台灣風雨漸強，基隆今晚風強雨驟，基隆港邊逾11級最大陣風吹襲，強到連機車都難行停在路邊，晚間近9時忠一路護國城隍廟旁的人行地下道出入口磚牆倒塌，幸好沒有壓到人，但現場怵目驚心，市府已前往安全性移除磚石，地下道也先封閉。

基隆今晚風強雨驟，基隆港邊逾11級最大陣風吹襲，忠一路風勢太強，強到連機車都難行停在路邊，甚至有騎士被風吹倒在路邊，路邊及騎樓機車整排倒下，大雨狂下。

市府工務處長簡翊哲說，今晚是颱風最靠近北台灣的時候，風力也最強，8時52分獲報，城隍廟前地下道圍牆因不堪強風吹襲整片傾倒，市長謝國樑獲報後非常重視，立即指示工務處前往勘察，目前先由環保局進行安佳性清除，地下道也封閉處理，安全為第一考量。

議長童子瑋表示，今晚基隆風勢、雨勢明顯增強，一定要注意安全，位於忠一路、護國城隍廟旁的人行地下道出入口，發生磚牆倒塌的情形，現場散落大量磚塊，工務處、環保局及警察局都已經抵達現場，進行清理及相關安全處置，我也希望市府進一步確認周邊結構是否安全，避免後續再有類似情形發生。

童子瑋說，市民行經地下道、騎樓、老舊建築及施工區域時，更要格外小心，注意是否有招牌、建材或其他物品掉落的風險。感謝工務處、環保局、警察局，以及所有在風雨中堅守崗位的第一線工作人員，辛苦大家了。

薔琵颱風逼近北台基隆風強雨驟，地下道圍牆整片被強風吹倒。記者游明煌／攝影
薔琵颱風逼近北台基隆風強雨驟，地下道圍牆整片被強風吹倒。記者游明煌／攝影

薔琵颱風逼近北台基隆風強雨驟，地下道圍牆整片被強風吹倒。記者游明煌／攝影
薔琵颱風逼近北台基隆風強雨驟，地下道圍牆整片被強風吹倒。記者游明煌／攝影

薔琵颱風 基隆 地下道

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