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徒步環島遇颱風封路仍硬闖蘇花公路 男子走3公里體力不支累癱求救

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
一名陳姓男子徒步環島遇颱風蘇花公路封路，仍闖入管制路段，因體力不支求助，今晚由警方及公路局協助脫困。記者王燕華／翻攝
一名陳姓男子徒步環島遇颱風蘇花公路封路，仍闖入管制路段，因體力不支求助，今晚由警方及公路局協助脫困。記者王燕華／翻攝

薔琵颱風影響，蘇花路廊台9線、台9丁線蘇澳到崇德（不含蘇花改高架）路段，今天上午8時起預警性封路，但傍晚時一名徒步環島的男子，硬是繞過管制柵門闖入，走了約3公里體力不支求救，晚間由警方及公路單位協助脫困。

蘇花路廊台9線、台9丁線蘇澳至崇德的山區路段，今天上午6時只出不進，8時起預警性封路。但有一名40歲陳姓男子，傍晚近5時從113.5公里處管制點，繞過柵門闖入，堅持徒步往南走，約1小時走了近3公里，直到累癱走不動，在116.7公里處打電話向警方求救。

公路局東區養護工程分局南澳工務段傍晚5時40分接獲警方轉報，因擔心可能道路落石等風險，派出搶災機具偕同警方前往執行救援，晚間6時8分在117.7公里處的新澳隧道找到他，由警方帶回東澳派出所製作筆錄及安置。

警方表示，針對民眾擅自進入封閉管制路段一案，將由道路權責單位依相關法令辦理。依據「災害防救法」規定，颱風期間硬闖災害警戒區或封閉路段，可處5萬到25萬元罰鍰。

南澳工務段表示，蘇花路廊除了台9線蘇澳到崇德的山路段及台9丁線上午預警性封路外，依據中央氣象署最新氣象情資，蘇花路廊晚間平均風力可能達10級，

為維護用路人行車安全，蘇花改蘇澳到東澳及南澳到和平路段，已在晚間7時起預警性封閉，預計明天中午12時開放通行，後續將視颱風影響程度、道路巡查及搶災情形，適時調整開放或封閉時間。

公路局東區養護工程分局呼籲，颱風期間山區道路易發生強風、豪雨、坍方及落石等情形，請用路人避免於風雨期間進入山區道路。

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一名陳姓男子徒步環島遇颱風蘇花公路封路，仍闖入管制路段，因體力不支求助，今晚由警方及公路局協助脫困。記者王燕華／翻攝

薔琵颱風 徒步環島 蘇花公路

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