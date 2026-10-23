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颱風薔琵來襲 宜蘭山區預防性撤離350人

中央社／ 宜蘭縣23日電

颱風薔琵來襲，中央氣象署預報今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。為防範未然，截至中午，宜蘭縣大同鄉與南澳鄉2處偏遠山區共已預防性撤離350人。

受颱風薔琵侵襲影響，宜蘭縣平地上午偶有強風及雨勢，也發生路樹或是競選看板倒塌，一度影響交通，所幸及時排除。

宜蘭縣災害應變中心表示，截至中午，大同鄉已預防性撤離286人，南澳鄉已預防性撤離64人，分別安排至當地社區活動中心安置或前往依親。

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