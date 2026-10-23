快訊

連放2天颱風假？最新風雨預測出爐 16縣市達標

薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

金正恩驚爆離婚！結束22年婚姻傳獨扛撫養權 他們證實了

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵掀台東巨浪打上岸沖倒機車 海巡弟兄迅速救援騎士

中央社／ 台東縣23日電
受颱風影響台東沿海滔天巨浪，今天上午大浪打上台東市國際地標，經過的機車遭浪擊倒。圖擷自Threads
受颱風影響台東沿海滔天巨浪，今天上午大浪打上台東市國際地標，經過的機車遭浪擊倒。圖擷自Threads

薔琵颱風影響台東沿海滔天巨浪，今天上午大浪打上台東市國際地標，經過的機車遭浪擊倒，幸好海巡人員在一旁，趕緊將機車騎士拉起，送到安全的地方。

Threads友andrewrururu貼文表示，上午跑步經過台東的海濱公園時，有老翁嘗試騎機車要通過有淹水的道路，剛好碰到大浪打上岸，將機車和騎士擊倒，驚險瞬間幸好有海巡人員在現場戒備，救了騎士，「感謝這位海巡大哥，好人一生平安。」

andrewrururu說，將驚險影片放上網，是希望宣達給民眾們，要有天災危險意識，保護自身安全。

救人的海巡弟兄是海巡署東部岸巡第一三大隊二組主任陳甲臻，他接受媒體訪問時表示，早上經過國際地標，剛好大浪打上岸，將1機車連同騎士沖倒，他立即趕過去把騎士拉起來，帶到旁邊休息，確認身上沒有傷勢，意識清楚，然後由家屬帶回。

第一三岸巡隊表示，颱風期間岸際海象變化快速，民眾稍有不慎即可能遭浪襲落海或受困，亦增加搜救人員的救援風險。台東縣政府公告劃設警戒區後，岸巡隊將依權責派員執行岸際巡查及警戒區管制勤務，民眾如未經許可擅自進入公告警戒區，海巡人員將依「災害防救法」開立舉發單，並函送地方政府裁處，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

颱風薔琵逼近 海巡嚴格取締觀浪盼地方落實裁罰

支援小琉球醫療27年首遇公船擱淺 安泰總院長：過程驚險人員平安

強颱薔琵逼近！卓榮泰視察中央應變中心 指示全面超前部署落實防颱防汛

車窗玻璃碎裂！台東巨浪越護欄掀翻工程車 2搶修人員驚險逃過一劫

相關新聞

基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水 謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災

颱風薔琵逼近風雨增強，基隆市長謝國樑今天下午與立委林沛祥到西定路及南榮路等上月嚴重淹水區域視察，了解店家防颱整備情形，發現有的已加裝防水閘門，但有店家還沒有裝，謝國樑請店家多提出申請，降低淹水的威脅。

薔琵掀台東巨浪打上岸沖倒機車 海巡弟兄迅速救援騎士

受薔琵颱風影響台東沿海滔天巨浪，今天上午大浪打上台東市國際地標，經過的機車遭浪擊倒，幸好海巡人員在一旁，趕緊將機車騎士拉起，...

巨浪太猛！台東南迴台9線數小時連2起事故 轎車遭襲撞爛

颱風薔琵帶來強風巨浪，台東太麻里鄉台9線大溪至多良路段今天清晨接連發生2起巨浪襲車事故，短短數小時內，車輛接連遭海浪衝擊，其中一輛轎車甚至被推往對向車道，車體嚴重毀損，所幸車內3人平安；另一起事故則造成車內2人受傷送醫。

影／綠島巨浪襲岸！溫泉區民宅遭沖毀 環島公路散落石塊

颱風薔琵持續影響台東離島，綠島沿岸風浪猛烈，巨浪不斷拍上岸，造成道路及民宅災情。綠島溫泉區傳出民宅遭巨浪沖毀受損，環島公路路面也散落石塊及雜物，島上交通安全受到影響。

蘭嶼五孔洞遭巨浪襲擊！海堤護欄被沖毀 環島公路受阻

颱風薔琵外圍環流持續影響台東離島，蘭嶼風浪強勁，最大陣風達14級，沿岸巨浪不斷拍打海堤。蘭嶼五孔洞一帶海堤護欄遭巨浪沖毀，護欄構件散落路面，環島公路通行受到影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。