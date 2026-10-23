薔琵掀台東巨浪打上岸沖倒機車 海巡弟兄迅速救援騎士

受薔琵颱風影響台東沿海滔天巨浪，今天上午大浪打上台東市國際地標，經過的機車遭浪擊倒，幸好海巡人員在一旁，趕緊將機車騎士拉起，送到安全的地方。

Threads友andrewrururu貼文表示，上午跑步經過台東的海濱公園時，有老翁嘗試騎機車要通過有淹水的道路，剛好碰到大浪打上岸，將機車和騎士擊倒，驚險瞬間幸好有海巡人員在現場戒備，救了騎士，「感謝這位海巡大哥，好人一生平安。」

andrewrururu說，將驚險影片放上網，是希望宣達給民眾們，要有天災危險意識，保護自身安全。

救人的海巡弟兄是海巡署東部岸巡第一三大隊二組主任陳甲臻，他接受媒體訪問時表示，早上經過國際地標，剛好大浪打上岸，將1機車連同騎士沖倒，他立即趕過去把騎士拉起來，帶到旁邊休息，確認身上沒有傷勢，意識清楚，然後由家屬帶回。

第一三岸巡隊表示，颱風期間岸際海象變化快速，民眾稍有不慎即可能遭浪襲落海或受困，亦增加搜救人員的救援風險。台東縣政府公告劃設警戒區後，岸巡隊將依權責派員執行岸際巡查及警戒區管制勤務，民眾如未經許可擅自進入公告警戒區，海巡人員將依「災害防救法」開立舉發單，並函送地方政府裁處，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。