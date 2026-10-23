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基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水 謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水，謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災。圖／基隆市政府提供
基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水，謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災。圖／基隆市政府提供

颱風薔琵逼近風雨增強，基隆市長謝國樑今天下午與立委林沛祥到西定路及南榮路等上月嚴重淹水區域視察，了解店家防颱整備情形，發現有的已加裝防水閘門，但有店家還沒有裝，謝國樑請店家多提出申請，降低淹水的威脅。

謝國樑表示，西定市場地下室過去曾發生積淹水情形，市場已提前完成防水閘門裝設，他今天關心店家的裝設進度，針對已提出申請、但尚未完成安裝的店家，要求相關單位加速協助辦理，讓防護設施盡早到位，避免店家在豪雨來襲時再次面臨淹水損失。

針對沿線仍有部分店家尚未申請防水閘門，謝國樑指出，市府了解店家對於淹水的擔憂，尤其低窪地區一旦遭遇短時間強降雨，店面及財物都可能受到影響，因此防災工作必須更加積極主動。他已責請中山區、仁愛區公所結合在地里長，加強走訪及宣導，了解店家的實際需求，並協助有需要的民眾提出申請，讓防汛措施能夠真正落實到每一個需要的地方。

謝國樑表示，考量部分店家可能受限於現場環境，或尚未完成防水閘門裝設，市府也將視實際需求調度防水擋板、沙包等防汛物資，提供必要的應急協助。他強調，對於居民反映的問題，要求相關單位積極協助處理。

謝國樑指出，面對極端天氣帶來的挑戰，防災工作需要中央、地方及民間共同合作，透過提前整備與即時應變，才能將災害風險降到最低，颱風期間風雨變化快速，請低窪地區店家及市民朋友提高警覺，及早檢查防水閘門、排水設施及居家防護措施。

基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水，謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災。圖／基隆市政府提供
基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水，謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災。圖／基隆市政府提供

基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水，謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災。圖／基隆市政府提供
基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水，謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災。圖／基隆市政府提供

基隆西定、南榮路上月強降雨淹大水，謝國樑鼓勵多裝防水閘門減災。圖／基隆市政府提供
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