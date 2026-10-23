影／薔琵影響碧砂漁港逾6米巨浪越堤 遊艇全吊上岸避險

薔琵颱風影響，中央氣象署今天上午發布基隆北海岸等6縣市巨浪告警，提醒警戒區域的民眾立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪。基隆碧砂漁港出現巨浪，越過近6公尺高防波堤，十分危險，碼頭的遊艇全都已吊上岸避險。

中央氣象署指出，昨天在東北季風和薔琵颱風外圍環流影響，風浪增大，各地區明顯起風且風力強勁。今天清晨在東南部海面已經觀測到10公尺左右浪高，今天一整天到明天上半天，基隆北海岸、東半部海面、恆春半島、綠島蘭嶼，依舊有6公尺以上的浪高，今天到明天颱風中心可能經過的海域，會有10公尺以上浪高。

基隆碧砂漁港今天上午出現巨浪，越過近6公尺高防波堤，十分危險，碼頭的遊艇全都已吊上岸避險。基隆北寧路海洋大學前方防波堤也不斷有大浪襲擊岸際，出現一波又一波的浪花，也有5、6公尺高。

基隆氣象站表示，基隆平均風力會到9級以上、陣風到11級以上，尤其中正區，沿海發布長浪警告；從昨晚10時到今天晚上10時，預估累積雨量100到190毫米，基隆迎風面會有較大雨量出現。