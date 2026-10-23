巨浪太猛！台東南迴台9線數小時連2起事故 轎車遭襲撞爛

颱風薔琵帶來強風巨浪，台東太麻里鄉台9線大溪至多良路段今天清晨接連發生2起巨浪襲車事故，短短數小時內，車輛接連遭海浪衝擊，其中一輛轎車甚至被推往對向車道，車體嚴重毀損，所幸車內3人平安；另一起事故則造成車內2人受傷送醫。

清晨5時50分左右，一名男子開車載著女友及一名友人，準備前往花蓮，行經台9線404公里處時，因路面散布大量海砂及漂流木，已經放慢車速小心通過，沒想到海面突然掀起巨浪，越過護欄猛烈衝上道路，直接撞擊轎車，強大衝擊力道將車輛從北上車道推往對向南下車道。

男子心有餘悸表示，當時巨浪來得又急又猛，根本來不及反應，也無法閃避。轎車車頂嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂，車身護板脫落，輪胎也爆胎，整輛車已無法繼續行駛，所幸車內3人均未受傷。

警方約清晨6時接獲通報後，聯繫拖吊業者到場處理，直到上午7時15分左右，才將受損轎車吊上拖吊車。男子無奈表示，轎車才買一年多，還有近40萬元貸款未繳清，且沒有投保車體險，如今車輛遭巨浪重創，恐怕得自行承擔損失。

原定花蓮行程也被迫取消，3人只能先前往拖吊場，再尋找附近旅館暫住，等待評估車損及後續處理方式；若維修費用超出預期，不排除忍痛報廢。

另一起事故發生於凌晨1時許，台9線大溪明隧道北上路段一輛車遭巨浪衝擊後撞上護欄，車內2名乘客受傷送醫。大武警分局多良派出所接獲通報後，立即派員到場揮疏導交通，同時通報工務段派員評估道路安全，配合拖吊及現場清理，直到凌晨3時恢復雙向通車。

警方提醒，颱風期間沿海道路容易受到強風及巨浪影響，路面也可能散布海砂、漂流木等異物，用路人行經海岸路段務必提高警覺，遇有巨浪拍打道路或其他危險情形，切勿冒險通行，以確保行車安全。