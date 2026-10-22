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宜監平價「生可可」訂單爆量停止預購 民眾竟投訴：為何不多收受刑人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
這款引發全台搶購的隱藏版甜點，主打濃郁滑順的極致口感，一盒210公克僅賣300元，超高CP值在社群平台掀起熱烈討論。圖／截取自宜監官網
這款引發全台搶購的隱藏版甜點，主打濃郁滑順的極致口感，一盒210公克僅賣300元，超高CP值在社群平台掀起熱烈討論。圖／截取自宜監官網

宜蘭監獄生產的「生可可」用料實在、便宜好吃，成了熱賣商品，昨經由媒體報導後引爆搶購潮，瞬間湧入搶訂電話，讓人接到手軟，還有民眾投訴首長信箱，抱怨為何「不多收一點受刑人」投入生產。監方眼見訂單爆量，人力難應付，緊急宣布暫停受理生可可商品預購，消息一出，讓沒有搶到的消費者超崩潰。

這款引發全台搶購的隱藏版甜點，主打濃郁滑順的極致口感，一盒210公克僅賣300元，超高CP值在社群平台掀起熱烈討論。網友吃完驚呼「只買一盒真的會後悔」，甚至有民眾笑稱「想把朋友送進去學手藝」或「找獄中前男友代購」。突如其來的爆紅讓宜監總機電話響個不停，熱情盛況讓獄方人員直呼吃不消。

宜蘭監獄作業科表示，以前就有販售生可可，最近經由YouTuber介紹後聲名大噪。由於生可可屬於每年10月至隔年4月的季節限定甜點，最近才剛迎來開賣季，不料一上架就瞬間秒殺。

昨天經由媒體報導後就電話不斷，獄方坦言人力有限，每天限量產能僅約100盒，訂單早已一路排到年底，加上後續收容人還需投入春節年菜與年糖製作，實在無力承受驟增的訂單壓力。

為了確保品質並消化現有積單，宜蘭監獄評估後在官網公告暫停預購與販售，已成功下訂的訂單不受影響，依序安排製作出貨，他們除了向消費者致歉，也感謝各界對自營產品的支持，幫助收容人透過技能訓練重建自信。

監方指出，待現有訂單全數消化、生產線完成調整後，將會在「矯正機關自營商品展售商城」重新開放訂購，想要嘗鮮或再次回味這款平價美味的消費者，可持續關注宜蘭監獄官方臉書與展售商城的最新公告，耐心等待下一波美味開賣。

宜蘭監獄眼見訂單爆量，人力難應付，緊急宣布暫停受理生可可商品預購，消息一出，讓沒有搶到的消費者超崩潰。記者戴永華／攝影
宜蘭監獄眼見訂單爆量，人力難應付，緊急宣布暫停受理生可可商品預購，消息一出，讓沒有搶到的消費者超崩潰。記者戴永華／攝影

宜蘭監獄「生可可」用料實在、便宜好吃，經由媒體報導後引爆搶購潮，監獄電話不斷接到手軟，竟有人投訴到首長信箱，抱怨為何「不多收一點受刑人」投入生產。記者戴永華／攝影
宜蘭監獄「生可可」用料實在、便宜好吃，經由媒體報導後引爆搶購潮，監獄電話不斷接到手軟，竟有人投訴到首長信箱，抱怨為何「不多收一點受刑人」投入生產。記者戴永華／攝影

可可 受刑人 宜蘭 監獄 甜點

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