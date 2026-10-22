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基隆今晚8時起開放部分路段紅黃線停車 明天公車減班、停駛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今晚8時起開放部分路段紅黃線停車，明天公車減班、停駛。記者游明煌／攝影
基隆今晚8時起開放部分路段紅黃線停車，明天公車減班、停駛。記者游明煌／攝影

基隆市今晚宣布明天停止上班上課，市區公車路線自23日上午5時起減班行駛或停駛，今晚8時起開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費，明天全市停收垃圾一日，包括垃圾輔助點及大型家具收運，提醒民眾注意。

市府表示，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，今晚8時起開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費，僅忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放，其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。

交通處提醒民眾於開放紅黃線停車路段，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶災車輛通行，確保公共安全維護。法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，並以現場實際公告牌面為主，車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

公車處表示，市區公車路線自23日早上5時起減班行駛或停駛，減班行駛有101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605路線公車；全日停駛為非上述所列之公車路線。

減班行駛之公車路線，如遇風雨影響班車安全行駛時，將另行公告全面停駛，敬請見諒。市區公車最新營運資訊，請上公車處網站查詢（https://www.klcba.gov.tw/）。

公路局基隆工務段表示，依據目前氣象情資，預訂降雨量尚未達北寧路封路標準，但仍持續滾動檢討。

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