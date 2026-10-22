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車窗玻璃碎裂！台東巨浪越護欄掀翻工程車 2搶修人員驚險逃過一劫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東沿岸巨浪來襲，台9線大溪至多良路段一輛停放路旁的有線電視工程車遭海浪掀翻，車窗玻璃碎裂、車體受損，所幸兩名工程人員及時躲避，未受傷。圖／民眾提供
台東沿岸巨浪來襲，台9線大溪至多良路段一輛停放路旁的有線電視工程車遭海浪掀翻，車窗玻璃碎裂、車體受損，所幸兩名工程人員及時躲避，未受傷。圖／民眾提供

颱風逼近，台東沿岸風浪逐漸增強。台9線大溪至多良路段今天傍晚發生驚險一幕，兩名有線電視工程人員在402公里處搶修線路時，突然一道巨浪猛烈拍打岸邊，海水瞬間越過護欄衝上路面，竟將停放路旁的工程車掀翻，車窗玻璃碎裂、車體凹陷，所幸兩名工程人員都沒有受傷。

事故發生於下午4時30分左右，當時兩名工程人員正在現場進行線路搶修，未料海浪突然湧上岸，強大的衝擊力道將停在路旁的工程車掀倒，讓現場人員措手不及。

吳姓工程人員表示，從來沒遇過這麼大的浪，當下根本來不及反應。所幸他和同事都不在車內，也沒有站在車輛翻覆的那一側，才幸運躲過一劫。他說，當時自己也被浪潮衝擊到路中間，所幸並未受傷，回想事發過程仍心有餘悸。

不久警方巡邏車恰巧行經現場，發現工程車翻覆，立即實施交通管制、擺放交通錐，暫時封閉北上靠海側車道，避免後續巨浪再度侵襲，危及其他用路人安全。直到下午5時40分左右，拖吊車才抵達現場，將翻覆的工程車拖離，排除道路障礙。

台東 薔琵颱風

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