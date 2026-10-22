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颱風薔琵來襲 國軍AAV7兩棲突擊車進駐宜蘭蘇澳

中央社／ 宜蘭縣22日電
颱風薔琵來襲，國軍2輛AAV7兩棲突擊車今天進駐宜蘭縣蘇澳鎮公所前待命，一旦有需要時可以防、救災。圖／截自蘇澳鎮公所臉書
颱風薔琵來襲，國軍2輛AAV7兩棲突擊車今天進駐宜蘭縣蘇澳鎮公所前待命，一旦有需要時可以防、救災。圖／截自蘇澳鎮公所臉書

颱風薔琵來襲，國軍2輛AAV7兩棲突擊車今天進駐宜蘭蘇澳鎮公所前待命，一旦有需要時可以防、救災。

因應颱風薔琵逼近，軍方秉持「超前部署、預置兵力」原則，啟動災害防救整備，並於下午部署2輛AAV7兩棲突擊車、膠舟等裝備，前推至蘇澳鎮公所前待命，協助地方政府執行預防性撤離等任務。

宜蘭縣政府表示，中央氣象署發布薔琵颱風海上陸上颱風警報後，宜蘭縣災害應變中心已提升為一級開設。縣府水利資源處與經濟部水利署第一河川分署各式抽水機已在重要河川整備、佈設完成。

縣府指出，冬山河親水公園於今天上午已預警性關閉防水閘門；梅花湖及生態綠舟的觀光小船為防颱，已吊掛上岸；五峰旗登山步道於下午5時起實施預警性封閉。

蘇澳 宜蘭 薔琵颱風 國軍

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