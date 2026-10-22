颱風薔琵來襲 國軍AAV7兩棲突擊車進駐宜蘭蘇澳

花蓮縣舉辦「2026花蓮韓流原聲演唱會」，請來Super Junior成員厲旭、孝琳等8組人氣韓星，原訂這周末與台灣實力歌手接力開唱，讓追星人非常期待。但薔琵颱風攪局，縣府緊盯天氣預報，決定活動順延一天，改為25、26日晚間在東大門廣場舉行；原訂23日展出的澳洲藝術團隊「石頭在呼吸」藝術展延後開幕。

2026-10-22 12:57