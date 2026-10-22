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薔琵颱風逼近 台東森林育樂場域封閉嘉明湖山屋可退費
颱風薔琵陸警發布，考量安全，林保署台東分署轄管森林育樂場域自今天下午1時起封閉，嘉明湖、向陽山屋即日起至公布開放前期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另排他日。
林業保育署台東分署表示，轄管森林育樂場域（包含知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、綠島阿眉山步道、綠島觀海步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段）自今天下午1時起封閉，開放日期另行公告。
有關嘉明湖山屋、向陽山屋自即日起至公布開放前期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。
此外，台東分署轄管自然保護（留）區（包含關山台灣海棗自然保護區、大武台灣油杉自然保護區、海岸山脈台東蘇鐵自然保護區、大武山自然保留區、大武事業區台灣穗花杉自然保留區、台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區）於颱風期間將停止受理申請及廢止進入許可。
台東分署提醒民眾，非必要勿前往山區活動，並隨時關注颱風動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況影響，確認森林育樂場域安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網及相關網站。
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