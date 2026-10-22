快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！竹市、台中等11縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵颱風逼近 台東森林育樂場域封閉嘉明湖山屋可退費

中央社／ 台東縣22日電

颱風薔琵陸警發布，考量安全，林保署台東分署轄管森林育樂場域自今天下午1時起封閉，嘉明湖、向陽山屋即日起至公布開放前期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另排他日。

林業保育署台東分署表示，轄管森林育樂場域（包含知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、綠島阿眉山步道、綠島觀海步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段）自今天下午1時起封閉，開放日期另行公告。

有關嘉明湖山屋、向陽山屋自即日起至公布開放前期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。

此外，台東分署轄管自然保護（留）區（包含關山台灣海棗自然保護區、大武台灣油杉自然保護區、海岸山脈台東蘇鐵自然保護區、大武山自然保留區、大武事業區台灣穗花杉自然保留區、台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區）於颱風期間將停止受理申請及廢止進入許可。

台東分署提醒民眾，非必要勿前往山區活動，並隨時關注颱風動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況影響，確認森林育樂場域安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網及相關網站。

嘉明湖 台東 退費 薔琵颱風 林保署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

颱風薔琵近 花蓮森林遊樂區等場域下午1時起休園

颱風薔琵逼近　北大武山步道午後預警關閉

薔琵颱風進逼 宜蘭太平山等森林園區、步道明午後預警性休園

薔琵颱風外圍環流掀長浪 台東森林公園海水倒灌

相關新聞

薔琵攪局！花蓮韓流原聲演唱會順延1天 「石頭在呼吸」延後開展

花蓮縣舉辦「2026花蓮韓流原聲演唱會」，請來Super Junior成員厲旭、孝琳等8組人氣韓星，原訂這周末與台灣實力歌手接力開唱，讓追星人非常期待。但薔琵颱風攪局，縣府緊盯天氣預報，決定活動順延一天，改為25、26日晚間在東大門廣場舉行；原訂23日展出的澳洲藝術團隊「石頭在呼吸」藝術展延後開幕。

台東巨浪越護欄掀翻工程車　兩名搶修人員驚險逃過一劫

颱風逼近，台東沿岸風浪逐漸增強。台9線大溪至多良路段今天傍晚發生驚險一幕，兩名有線電視工程人員在402公里處搶修線路時，突然一道巨浪猛烈拍打岸邊，海水瞬間越過護欄衝上路面，竟將停放路旁的工程車掀翻，車窗玻璃碎裂、車體凹陷，所幸兩名工程人員都沒有受傷。

颱風薔琵來襲 國軍AAV7兩棲突擊車進駐宜蘭蘇澳

颱風薔琵來襲，國軍2輛AAV7兩棲突擊車今天進駐宜蘭縣蘇澳鎮公所前待命，一旦有需要時可以防、救災

韓瑩選宜蘭市長允諾公開招考擴大清潔隊人力 推品牌美學、增加收運

宜蘭市長候選人韓瑩日前赴新竹縣竹北市取經，實地觀摩當地推動清潔隊品牌化與城市美學的成功經驗。 她表示，清潔隊員是守護城市最辛苦第一線夥伴，借鏡竹北經驗，城市治理若能兼顧制度透明、擴大人力補強與美學設計，形成正向循環，帶動整體城市品質與榮譽感。

宜蘭健康存錢筒2.0「點食成金」超夯 成為全國推動「健康幣」參考

宜蘭縣政府全國首創「健康存錢筒．愛的零用金」，鼓勵長者到社區運動量血壓可以累積點數，兌換日常生活用品，今年3月該計畫升級為2.0「點食成金」，進一步能兌換長青食堂的餐費，讓長者大讚。這套成功模式吸引衛福部帶隊考察觀摩，成為最近中央推動「健康幣」重要參考。

薔琵颱風來襲！ 南庄部落健行音樂會將延至11月7日

交通部觀光署參山國家風景區管理處原訂於10月24日辦理的「南庄部落健行音樂會活動」，受薔琵颱風影響，公告活動將延至11月7日辦理，造成不便，敬請見諒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。