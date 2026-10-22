颱風薔琵外圍環流影響空品 台東縣府成立應變小組

受東北季風及颱風薔琵外圍環流影響，卑南溪昨天開始出現河川揚塵情形，台東縣環保局表示，今天台東測站懸浮微粒濃度一度達433微克/立方公尺，已成立應變小組進行防制工作。

台東縣政府環保局表示，台東測站今天測得懸浮微粒（PM10）濃度曾達433微克/立方公尺，隨後降至91微克/立方公尺，應變等級已下修為初級預警。針對卑南溪河川揚塵，持續派員巡查河床狀況，並於台東大橋下游投入2台挖土機進行水覆蓋修復；經濟部水利署第八河川分署於3處工區投入機具修復水覆蓋。

同時，已通知轄內砂石場、華紙及焚化廠等固定污染源加強洗掃及降減排作業，並要求營建工地落實空污防制措施，加強灑水及街道洗掃，環保局灑水車也持續執行道路灑水降塵。

台東縣環保局表示，依最新氣象預報，23日關山及台東地區仍有較強風勢，部分時段預測風速可達每秒9至10公尺以上，雖有降雨機會，仍須留意河川揚塵發生風險。

台東縣環保局，近期風勢仍可能持續，民眾應留意空氣品質資訊，減少戶外劇烈活動，居家適時關閉門窗，外出做好呼吸道防護，尤其兒童、長者及心肺疾病患者等敏感族群更應多加注意。

環保局將持續掌握氣象及空氣品質變化，視現場狀況調整防制應變作業。民眾可透過「環境即時通」APP或卑南溪空氣品質監測網查詢最新資訊。