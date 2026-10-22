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韓瑩選宜蘭市長允諾公開招考擴大清潔隊人力 推品牌美學、增加收運

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
韓瑩參選宜蘭市長提出未來的清潔隊改革措施，包括公開招考擴大人力、品牌美學提升榮譽、路線增班增定點。圖／韓瑩團隊提供
韓瑩參選宜蘭市長提出未來的清潔隊改革措施，包括公開招考擴大人力、品牌美學提升榮譽、路線增班增定點。圖／韓瑩團隊提供

宜蘭市長候選人韓瑩日前赴新竹縣竹北市取經，實地觀摩當地推動清潔隊品牌化與城市美學的成功經驗。 她表示，清潔隊員是守護城市最辛苦第一線夥伴，借鏡竹北經驗，城市治理若能兼顧制度透明、擴大人力補強與美學設計，形成正向循環，帶動整體城市品質與榮譽感。

韓瑩宣示要讓宜蘭市更有美感、更有品牌，提出清潔隊3大改革政見：

一、公開招考擴大人力：杜絕紅包文化、廢除不合理內規，擴增補齊第一線量能：破除長年關說疑慮，杜絕紅包文化、檢討廢除過去包含請假在內的不合理內規；建立「缺額公開、公平招考、專業培訓與考核」客觀進用管道， 清潔隊員充足，市容就會乾淨，將擴大公開招考清潔隊員與臨時人員，落實正職退休即時遞補機制，充實量能守護市容。

二、品牌美學提升榮譽：換發機能新制服，重塑專屬形象與尊嚴：汲取竹北成功模式，推動宜蘭清潔隊「美學革命」，打造具在地識別度的專屬公共品牌，兼具專業機能、工作安全與設計感的新制服，升級清潔車輛外觀配色，讓隊員穿出自信，提升榮譽感與社會認同。

三、路線增班增定點：解決超速隱憂，告別長輩奔波追垃圾車：針對審計室日前指出宜蘭市垃圾車曾單月超速71次，韓瑩表示，徒步拜訪時常接獲民眾反映追垃圾車非常危險、長輩深怕摔倒，將全面優化清運網路，增加班次與調整路線，推動「定時定點收運站」，化解隊員趕點趕路的超速壓力。

對此，出席記者會的縣議員林麗力挺，長期觀察縣市清潔隊確實常有人情關係的疑慮；縣議員候選人游國連說，家戶拜訪時確實許多長輩反映垃圾車車速偏快，追根究底宜蘭市目前僅有11條清運路線，應該增班、增闢路線，減輕隊員壓力。

韓瑩強調，當宜蘭市清潔隊成功翻轉成為受人尊重的城市美學品牌，必能吸引更多優秀人才投入，帶動宜蘭邁向更乾淨、更有質感、更有光榮感城市。

韓瑩參選宜蘭市長提出未來的清潔隊改革措施，包括公開招考擴大人力、品牌美學提升榮譽、路線增班增定點。圖／韓瑩團隊提供
韓瑩參選宜蘭市長提出未來的清潔隊改革措施，包括公開招考擴大人力、品牌美學提升榮譽、路線增班增定點。圖／韓瑩團隊提供

韓瑩 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 清潔隊員

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