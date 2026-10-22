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宜蘭健康存錢筒2.0「點食成金」超夯 成為全國推動「健康幣」參考

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
衛福部社會及家庭署月前帶隊考察，由社會處長林蒼蔡分享「點食成金」的執行經驗。圖／縣府提供
衛福部社會及家庭署月前帶隊考察，由社會處長林蒼蔡分享「點食成金」的執行經驗。圖／縣府提供

宜蘭縣政府全國首創「健康存錢筒．愛的零用金」，鼓勵長者到社區運動量血壓可以累積點數，兌換日常生活用品，今年3月該計畫升級為2.0「點食成金」，進一步能兌換長青食堂的餐費，讓長者大讚。這套成功模式吸引衛福部帶隊考察觀摩，成為最近中央推動「健康幣」重要參考。

縣政府表示，衛福部本月推出「健康幣」政策，鼓勵民眾養成預防保健習慣，包括健檢及打疫苗都可以累計健康點幣，此概念與宜蘭縣2022年推的「健康存錢筒．愛的零用金」類似，縣府為鼓勵長者出門，透過前往社區量血壓、運動及參與講座累計點數，可以在好生活柑仔店行動巡迴車兌換生活用品。

「健康存錢筒．愛的零用金」曾在113年榮獲天下城市治理卓越獎的社會進步組首獎，112年台灣健康城市暨高齡友善城市獎的高齡友善城市類創新獎，成功範例引起中央重視，衛福部社會及家庭署月前帶隊考察，由社會處長林蒼蔡分享經驗做為其他縣市參考。

今年3月縣政府把創新政策升級「健康存錢筒．愛的零用金」2.0，名為「點食成金」，擴大點數使用範圍可抵用長青食堂餐費，讓長者大讚貼心。

經常到社區運動的長者陳份練表示，過去他到社區參加活動累積點數兌換日活用品，如今還可以拿點數拿折抵餐費，「動一動存點數，吃營養更幸福」，政策務實貼近長者需求；長者簡春燕說，她喜歡到長青食堂吃飯，因為這裡可以交朋友聊天，現在「點食成金」抵餐費，讓吃飯成為一種幸福。

羅東鎮維安社區理事長陳秀英表示，維安長青食堂開辦服務人數從53位增加到約170位，可見長者有需求，更是吸引長輩走出家門、參與活動、彼此陪伴的地方，縣府「從一餐飯延伸到健康照顧」，串聯健康促進和營養餐食，讓長輩越動越健康、吃得更營養。縣政府正進一步考慮未來會擴大點數使用範圍。

衛福部社會及家庭署帶隊考察宜蘭縣首創的健康存錢筒2.0版「點食成金」，該政策成為衛福部這個月推動「健康幣」的參考。圖／縣府提供
衛福部社會及家庭署帶隊考察宜蘭縣首創的健康存錢筒2.0版「點食成金」，該政策成為衛福部這個月推動「健康幣」的參考。圖／縣府提供

衛福部社會及家庭署帶隊考察宜蘭縣首創的健康存錢筒2.0版「點食成金」，該政策成為衛福部這個月推動「健康幣」的參考。圖／縣府提供
衛福部社會及家庭署帶隊考察宜蘭縣首創的健康存錢筒2.0版「點食成金」，該政策成為衛福部這個月推動「健康幣」的參考。圖／縣府提供

羅東鎮維安社區長輩精神好又健康，因為每天運動累積健康點數，讓他們可以兌換日常生活用品，還能抵用長青食堂的餐費，讓吃飯成為一種幸福。記者戴永華／攝影
羅東鎮維安社區長輩精神好又健康，因為每天運動累積健康點數，讓他們可以兌換日常生活用品，還能抵用長青食堂的餐費，讓吃飯成為一種幸福。記者戴永華／攝影

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