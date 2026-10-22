薔琵攪局！花蓮韓流原聲演唱會順延1天 「石頭在呼吸」延後開展

花蓮縣舉辦「2026花蓮韓流原聲演唱會」，請來Super Junior成員厲旭、孝琳等8組人氣韓星，原訂這周末與台灣實力歌手接力開唱，讓追星人非常期待。但薔琵颱風攪局，縣府緊盯天氣預報，決定活動順延一天，改為25、26日晚間在東大門廣場舉行；原訂23日展出的澳洲藝術團隊「石頭在呼吸」藝術展延後開幕。

韓流原聲演唱會由花蓮縣府原住民行政處舉辦，一連兩天活動都免費入場，以韓流音樂與台灣原聲音樂為主軸，透過多元音樂風格及藝人陣容，展現韓國流行音樂與台灣音樂文化交流成果，要讓歌迷大飽耳福。

演唱會期間，在一旁的汎札萊．原夢館舉辦花蓮原潮・K-POP市集。民眾可先逛市集，體驗花蓮原住民族文化、特色美食及文創商品。

日前公布卡司，首日由厲旭（RYEOWOOK）、梁文音、Xdinary Heroes、SHAUN、AtHeart開唱，第二天由孝琳（HYOLYN）、Matzka、BTOB、李彩演（LEE CHAEYEON）、TNX接力登台，消息一出，讓歌迷們相當期待，有追星人早早訂好車票和住宿，要到花蓮近距離與韓星互動。

不過強颱薔琵海陸警齊發，也影響到演唱會日程。原行處長馬呈豪說，這幾天密切觀察颱風動態，目前中央氣象署預報影響是23、24日最大，24日花蓮應該會逐漸脫離暴風圈，考量表演團隊、歌迷安全及整理恢復場地的需求，決定順延一天，改至25、26日晚間7時至10時舉行，地點不變，仍在東大門廣場。

馬呈豪說，昨天已宣布演唱會順延一天，但表演時程還在與各表演團隊方討論，調整後的具體內容會在今晚公布。

同樣是縣府舉辦的「2026花蓮國際石雕藝術季」，今年邀請澳洲墨爾本藝術與科技工作室 ENESS帶來大型戶外光影地景藝術作品「石頭在呼吸」，先前在花蓮市日出大道展出19天，吸引9萬人次參觀，原訂23日移展到光復鄉大農大富平地森林園區，考量颱風可能帶來強風豪雨，將在颱風過後視情況公告開放參觀，原訂23日開幕活動延期到11月1日下午3時舉行。

澳洲墨爾本藝術與科技工作室 ENESS帶來大型戶外光影地景藝術作品「石頭在呼吸」，原訂23日移展到大農大富園區，因颱風考量，將延後開幕。圖／花蓮縣文化局提供