颱風薔琵近 花蓮森林遊樂區等場域下午1時起休園

颱風薔琵逼近，為維護民眾安全，林保署花蓮分署宣布，轄內森林遊樂區、林業文化園區、平地森林園區等，自今天下午1時起全面休園封閉，恢復開放時間將另行公告。

林業及自然保育署花蓮分署表示，中央氣象署預估將發布颱風薔琵陸上颱風警報，轄內森林遊樂區、林業文化園區、平地森林園區、自然步道及生態教育館，今天下午1時起全面休園、休館及封閉。

花蓮分署說明，本次休園及封閉場域包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館，以及轄內自然步道，包括佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道西段及八通關越道路鹿鳴吊橋段。

花蓮分署指出，颱風期間山區可能出現強風、豪雨、落石、土石崩塌及溪水暴漲等災害，呼籲民眾切勿前往森林遊樂區、自然步道及山區活動，以免發生危險。

颱風過後，花蓮分署將立即派員辦理各場域安全巡查，確認設施、步道及環境安全無虞後，再公告恢復開放時間，請民眾留意最新資訊。