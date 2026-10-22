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台東跨年機票提前售罄！立委與縣府爭取增班、改派大型客機

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
立委陳瑩（中）與台東縣副縣長王志輝（右二）19日與交通部協調台東跨年疏運，爭取增加航班、改派大型客機，並協調台鐵加開列車，紓解跨年連假交通需求。圖／陳瑩辦公室提供
立委陳瑩（中）與台東縣副縣長王志輝（右二）19日與交通部協調台東跨年疏運，爭取增加航班、改派大型客機，並協調台鐵加開列車，紓解跨年連假交通需求。圖／陳瑩辦公室提供

台東跨年晚會尚未公布演出卡司，台北飛往台東的跨年班機已提前全數客滿，交通運能能否及時增加，成為遊客能否順利赴台東跨年的關鍵。立委陳瑩與台東縣副縣長王志輝與交通部協調，爭取增加航班、改派大型噴射客機，並同步協調台鐵增開列車，盼紓解跨年連假交通需求。

陳瑩表示，近年台東跨年晚會吸引各地遊客前來，不少民眾在演出卡司公布前，就已提前安排交通及住宿。今年12月31日為星期四，緊接著元旦連假，預期有民眾提前抵達台東，參加跨年活動、安排觀光行程，甚至迎接元旦曙光，但機票提前售罄，也讓有意前往的遊客面臨一票難求的情況。

目前台北往返台東航線主要使用約70人座的ATR螺旋槳客機。陳瑩指出，若能改派184人座的A321噴射客機執飛，每班可增加114個座位，有助提高單班載客量，因此除爭取增開航班，也希望航空公司評估以大型客機替換既有機型，從班次及單班運量兩方面增加疏運能力。

交通部常務次長林國顯在協調會中表示，已初步協調增加跨年連假航班，至於改派大型噴射客機的可行性，將進一步與航空公司協調，待確認後再安排。

除空中運輸外，陳瑩也同步向台鐵爭取增加跨年期間加班列車，希望透過航空與鐵路雙管齊下，擴大整體疏運量能。

陳瑩表示，台東觀光發展帶動旅遊需求，交通運能也應配合調整，後續將持續協調交通部及相關單位，盼讓更多遊客順利抵達台東，帶動住宿、消費及地方觀光經濟。

台東跨年晚會每年吸引大批民眾到場，帶動跨年期間觀光人潮，也讓台北往返台東航班需求增加。聯合報系資料照
台東跨年晚會每年吸引大批民眾到場，帶動跨年期間觀光人潮，也讓台北往返台東航班需求增加。聯合報系資料照

台東 跨年 機票

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