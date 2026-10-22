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影／薔琵颱風來襲前夕 琉球公船琉興號進大福漁港突擱淺 40人平安

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
往返東港、小琉球的公營琉興號今上午近9時，進入大福漁港時發生擱淺，距離岸邊較近，船上有35名遊客加上船員與船長5人，共40人，遊客已接駁上岸，人員均安。圖／洪姓讀者提供
往返東港、小琉球的公營琉興號今上午近9時，進入大福漁港時發生擱淺，距離岸邊較近，船上有35名遊客加上船員與船長5人，共40人，遊客已接駁上岸，人員均安。圖／洪姓讀者提供

往返東港、小琉球的公營琉興號今天上午近9時，就在要進入大福漁港時發生琉興號擱淺，由於距離岸邊較近，船上有35名遊客加上船員與船長5人，共40人，遊客用船隻接駁上岸，人員均安。

薔琵颱風來襲，今天東琉線交通船仍有行駛，今天上午8時55分，發生公營琉興號就快要到大福漁港時，因不明原因擱淺，擱淺原因疑要閃避進出漁船，也有人說閃浮木等，原因仍待後續調查釐清。

琉興號公船上有遊客35人、船長與船員5人，共40人，因為現場距離岸邊很近，用接駁船隻載約5到6趟，全數將旅客接駁上岸。琉興號已聯繫拖船。大福漁港旁聚集許多鄉親觀看，現正值退潮，增添船隻拖離難度。

琉興航運在臉書公告，今天緊急停航，請要搭船的乘客先轉移到白沙或是大福航運搭乘。

另外，因為颱風來襲，目前東琉線聯營處已經公告23日全部停航，24日視海況再行公告。

往返東港、小琉球的公營琉興號今上午近9時，進入大福漁港時發生擱淺，距離岸邊較近，船上有35名遊客加上船員與船長5人，共40人，遊客已接駁上岸，人員均安。圖／洪姓讀者提供
往返東港、小琉球的公營琉興號今上午近9時，進入大福漁港時發生擱淺，距離岸邊較近，船上有35名遊客加上船員與船長5人，共40人，遊客已接駁上岸，人員均安。圖／洪姓讀者提供

往返東港、小琉球的公營琉興號今上午近9時，進入大福漁港時發生擱淺，距離岸邊較近，船上有35名遊客加上船員與船長5人，共40人，遊客已接駁上岸，人員均安。圖／洪姓讀者提供
往返東港、小琉球的公營琉興號今上午近9時，進入大福漁港時發生擱淺，距離岸邊較近，船上有35名遊客加上船員與船長5人，共40人，遊客已接駁上岸，人員均安。圖／洪姓讀者提供

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往返東港、小琉球的公營琉興號今上午近9時，進入大福漁港時發生擱淺，距離岸邊較近，船上有35名遊客加上船員與船長5人，共40人，遊客已接駁上岸，人員均安。圖／洪姓讀者提供

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薔琵颱風 琉球 颱風 屏東

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