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薔琵颱風逼近台東！台電備妥搶修人力 停電打1911也能通報

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台電台東區處全面盤點車輛及材料，以因應搶修工作。圖／台電台東區處提供
台電台東區處全面盤點車輛及材料，以因應搶修工作。圖／台電台東區處提供

颱風薔琵逐漸接近台灣東部海面，未來幾天恐受大雨及強風影響，除防範淹水，民眾也要留意停電問題。台電台東區營業處召開防颱整備會議，盤點搶修人力、車輛、機具及材料，並加強巡查電線、配電設備，盼將颱風造成的停電影響降到最低。

台電提醒，颱風期間常有樹枝折斷、招牌遭強風吹落，砸壞電線或配電設備，造成局部停電；大樓地下配電室若淹水，也可能影響供電及搶修。民眾應提前固定招牌、取下容易被風吹落的懸掛物，並適度修剪樹枝、做好地下室防水準備。

抽水站等不能輕易中斷電力的設施，也應提早檢查備用發電機及不斷電設備，確認停電時仍能維持必要運作。若發現電線掉落或外露，務必保持距離，切勿自行撿拾或碰觸，應立即通知台電處理，以免發生觸電意外。

萬一真的停電，該怎麼辦？台電表示，若家中及附近多戶同時停電，配電自動化系統可監測主要配電線路異常，民眾不必急著重複報修，可先透過台電管道查詢停復電資訊，耐心等候搶修。

如果附近大多數住戶都有電，只有自家或少數幾戶停電，則可透過台電官網的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址及狀況進行通報，也可使用「台灣電力APP」查詢或通報；不方便上網的民眾，可撥打1911客服專線，或洽台東區營業處通報，也可向當地村里長辦公室反映。

颱風薔琵逐漸接近台灣東部海面，台電台東區處加強樹木修剪作業，避免樹木倒塌造成線路毀損。圖／台電台東區處提供
颱風薔琵逐漸接近台灣東部海面，台電台東區處加強樹木修剪作業，避免樹木倒塌造成線路毀損。圖／台電台東區處提供

薔琵颱風 停電 台電

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