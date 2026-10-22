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薔琵進逼有颱風假？氣象署最新風雨預測 明天白天7縣市達標

薔琵颱風外圍環流掀長浪 台東森林公園海水倒灌

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東森林公園部分步道近低窪區域今天清晨發生海水倒灌淹水。記者尤聰光／攝影
台東森林公園部分步道近低窪區域今天清晨發生海水倒灌淹水。記者尤聰光／攝影

薔琵颱風外圍環流，台東沿海地區出現長浪，中央氣象局昨晚發布海上警報，並針對東半部（含蘭嶼、綠島）沿海易有6公尺以上巨浪呼籲民眾嚴防，台東森林公園靠近綠水橋的低窪區域今早發生海水倒灌。縣府農業處將拉起封鎖線並緊急封閉綠水橋出入口，部分步道與公廁出現積淹水情況。

縣府農業處表示，綠水橋附近區域是園區內地勢最低位置，受薔琵颱風外圍環流及長浪影響，出現海水倒灌，將派員先將淹水地區拉起封鎖線，並封閉綠水橋進入園區的進出口，並持續監測園區及琵琶湖水位變化，視情況調整管制範圍。

海巡署第一三岸巡隊表示，颱風期間岸際海象變化快速，民眾稍有不慎即可能遭浪襲落海或受困，亦增加搜救人員的救援風險。縣府公告劃設警戒區後，本隊將依權責派員執行岸際巡查及警戒區管制勤務，民眾如未經許可擅自進入公告警戒區，海巡人員將依災害防救法開立舉發單，並函送地方政府裁處，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

另第八河川分署已完成台東防颱整備，針對水情監測、河道工區、內外水熱點及搶修資源逐一確認應變節點。包括轄區9處水位站、17處雨量站、22站CCTV及水情預警整合平台均已完成檢視，兩部移動式抽水機也已通過功能測試。

台東森林公園部分步道近低窪區域今天清晨發生海水倒灌淹水。記者尤聰光／攝影
台東森林公園部分步道近低窪區域今天清晨發生海水倒灌淹水。記者尤聰光／攝影

薔琵颱風外圍環流帶來長浪，台東沿海海象不佳，海巡人員加強岸際巡查，勸導民眾勿靠近海岸觀浪，避免遭突發巨浪襲擊，危及自身安全。圖／第一三岸巡隊提供
薔琵颱風外圍環流帶來長浪，台東沿海海象不佳，海巡人員加強岸際巡查，勸導民眾勿靠近海岸觀浪，避免遭突發巨浪襲擊，危及自身安全。圖／第一三岸巡隊提供

受薔琵颱風外圍環流及長浪影響，台東森林公園綠水橋附近低窪區域今天清晨發生海水倒灌，部分步道及公廁積淹水，縣府農業處將封閉綠水橋出入口，並持續監測園區水位變化。記者尤聰光／攝影
受薔琵颱風外圍環流及長浪影響，台東森林公園綠水橋附近低窪區域今天清晨發生海水倒灌，部分步道及公廁積淹水，縣府農業處將封閉綠水橋出入口，並持續監測園區水位變化。記者尤聰光／攝影

薔琵颱風 台東 森林公園

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