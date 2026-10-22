疑與光電案有關 鳳林前鎮長遭檢調帶回

花蓮地檢署昨指揮台南市調查處及花蓮縣調查站，前往花蓮縣府觀光處、地政處及鳳林鎮公所等地調閱資料，並帶回鳳林前鎮長蕭文龍。有官員指出，鳳林鎮二○一九年曾因光電場開發計畫引發地方反彈，但也強調縣長徐榛蔚上任至今八年，未曾核准任何地面型光電開發案。

據了解，台南市調查處調查人員前天已抵達花蓮，昨上午分頭前往縣府觀光處觀光產業科、工業管理科、會計室，以及地政處重劃科、鳳林鎮公所等單位，查閱相關公文及卷宗，並將前鎮長蕭文龍帶回；縣府官員研判，此次調查可能涉及鳳林鎮光電場開發案。

昨上午適逢縣議會縣政總質詢，觀光處長余明勲接獲消息後，隨即向徐榛蔚報告。他表示，調查人員主要是向觀光處索取資料，並未透露具體調查內容，因此他也不清楚案件詳情，後續由副處長及相關科室主管協助提供文件。

另外，檢調昨也同步在台北、台南等地搜索，由於台南市調查處曾參與多起重大光電弊案調查，引發外界關注是否為跨縣市光電案調查行動，但實際案情仍有待檢調進一步說明。

官員表示，應該是與台南光電廠商曾在縣內建置光電設施有關，詳細情況需待檢調說明。