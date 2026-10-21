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強颱「薔琵」逼近 基市大武崙沙灘、海興游泳池、潮境保育區拉封鎖線
基隆市政府產業發展處今天表示，強烈颱風「薔琵」逼近，為維護民眾安全，大武崙沙灘、海興游泳池、潮境保育區及基隆嶼等產發處業管場域，21日下午5時起啟動預警性防颱管制措施。
產發處表示，北海岸地區已達長浪達警戒標準，即周期≧8秒、浪高>1.5公尺，因此大武崙沙灘、海興游泳池今天傍晚提前實施水域全面封閉，拉設封鎖線禁止進入。
潮境保育區也在今天傍晚拉設封鎖線，暫停各項水域遊憩活動並禁止民眾進入。基隆嶼配合颱風警報發布啟動封島，同步暫停往返船班並取消登島行程。
市府呼籲民眾，颱風期間切勿前往海邊觀浪、釣魚或戲水，並配合相關業者、現場管理人員、警消及海巡等管制措施，共同維護安全。
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