強颱「薔琵」逼近 基市大武崙沙灘、海興游泳池、潮境保育區拉封鎖線

街道乾不乾淨、垃圾有沒有清走，都是民眾每天有感的生活大小事，背後少不了清潔隊員的辛勞。10月25日清潔隊員節將至，台東縣政府今天舉辦表揚典禮，頒獎肯定17名績優清潔隊員，也宣布加碼致贈16鄉鎮市約400名清潔隊員每人1000元禮券，感謝他們長年守在第一線。

2026-10-21 12:46